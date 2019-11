Yonkers, New York (ots/PRNewswire) – CTG (Crestwood Technology Group) gab heute eine Investition in das zukünftige Wachstum aufgrund der steigenden Nachfrage nach kritischen Teilen und Materialien für die zivile Luftfahrt- und Verteidigungsindustrie bekannt. Die neu eingestellte Elyse Tenney, VP Business Development Commercial Aviation, Global, wird von Arizona aus die Wachstumsstrategie von CTG im Bereich Luftverkehr leiten. Elyse Tenney, ehemals Gründerin und Präsidentin von Aerodyne Global Trading, verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Luftfahrtindustrie und unterstützt private und kommerzielle Fluggesellschaften und Wartungsunternehmen bei der AOG- und Wartungsteilversorgung, Forschung, Preisgestaltung und Marktforschung. Informationen zu CTG CTG (Crestwood Technology Group, Corp) bietet Supply-Chain-Lösungen an, die die Sicherheit, Verfügbarkeit und Betriebsbereitschaft von Flotten und Systemen sicherstellen. Wir sind ein führender Anbieter von Lösungen für Teile-, Material- und Obsoleszenzmanagement und arbeiten mit den weltweit größten Fluggesellschaften, Wartungs-, Reparatur- und Überholungsdienstleistern, Flugzeugherstellern und dem Verteidigungsministerium und seinen Auftragnehmern. CTG unterhält einen äußerst umfangreichen Vor-Ort-Bestand an Teilen für Starrflügler, Drehflügler, Kraftwerk- und Bodenversorgungsanlagen. Wir spezialisieren uns auf die Beschaffung von Verbrauchsmaterialien, Drehteilen und Betriebsmitteln sowie Kitting- und Werkzeugausstattung, Bestandsmanagement und AOG-Dienstleistungen. Unternehmen wie Sikorsky, Boeing und Lockheed Martin schätzen das Engagement von CTG und haben das Unternehmen für seine Qualität und seinen Kundenservice ausgezeichnet. CTG ist das erste und einzige Vertriebsunternehmen in der Branche, das aufgrund seiner unübertroffenen Qualitätsmanagement- und Kontrollstandards für Lieferanten und Vertriebsunternehmen im Luftfahrtbereich mit der AC7402-CAAP-Akkreditierung (Counterfeit Avoidance Accreditation Program) ausgezeichnet wurde, eine Zertifizierung, die sowohl von Kunden als auch innerhalb der Branche Anerkennung findet. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.CTGNOW.com Lesen Sie mehr zum Thema CAAP. (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de& o=2633413-1&h=3511817957&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3 D0%26l%3Den%26o%3D2633413-1%26h%3D4294876168%26u%3Dhttps%253A%252F%25 2Fp-r-i.org%252Fother-programs%252Fcaap%252F%26a%3DRead%2Babout%2BCAA P.&a=Lesen+Sie+mehr+zum+Thema+CAAP.) Pressekontakt: Ann Marie Sheer Sr Director Marketing amsheer@ctgnow.com Original-Content von: Crestwood Technology Group (CTG), übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de