Text: TBF/ Fotos: TBF/Holger Kröger · Dachstuhlbrand in der Lindenstrasse · Am heutigen Mittwoch gegen 16.30 Uhr zog eine dunkle schwarze Rauchsäule in der Nähe des Bahnhofs über die innenstadt und war aus weiter Entfernung zu sehen. Der Grund: Ein Feuer auf einem Dach in der Lindenstraße. Die Feuerwehr rückten mit zwei Löschzügen an und die Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen zu schließen.Zwei Drehleitern kamen zum Einsatz, von denen aus die Feuerwehrleute die Flammen bekämpften. Etwa eine Stunde nach Brandausbruch wurde die Warnung vor einer starken Rauchentwicklung aufgehoben, das Feuer war unter Kontrolle. Dir Ursache: Es brannten Gartenmöbel auf einer Dachterrasse.

Es waren keine Verletzten zu beklagen.

Die Feuerwehr kontrollierte das Dach mit Wärmebildkameras, da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich Glutnester gebildet hatten.

Die Freiwilligen Feuerwehren Vorwerk und Moisling übernahmen für die Dauer des Einsatzes die Sicherstellung des Brandschutzes in den Gebieten der beiden Berufsfeuerwehrwachen.