München (ots) – Dale Carnegie Deutschland feiert dieses Jahr seinen 65. Geburtstag. Die Experten für private und berufliche Weiterbildung blicken zurück auf eine einzigartige Firmengeschichte, die mit den revolutionären Ideen eines amerikanischen Pioniers begann. „Angst existiert nirgendwo, außer in unserem Kopf.“ Schon vor über 100 Jahren hat der Amerikaner Dale Carnegie erkannt, dass viele Menschen von ihren eigenen Zweifeln ausgebremst werden – und sich deshalb nicht weiterentwickeln. 1912 bietet er daher erstmals seinen mittlerweile weltberühmten Dale-Carnegie-Kurs an, in dem die Teilnehmer lernen, sich und ihre Sicht zu verändern. Seitdem wächst das Unternehmen rund um das erfolgreiche Trainingsmodell kontinuierlich weiter und ist weltweit der führende Anbieter internationaler Sales- und Leadership-Trainings. Mehr als 2.800 professionelle Trainer in 90 Ländern verfolgen bis heute die Ziele von Dale Carnegie und unterstützen in Seminaren und Workshops jährlich rund neun Millionen Menschen. Jubiläum in Deutschland Seit dem Jahr 1953 finden die Trainings für Führungskräfte sowie Coachings im Bereich Kundenservice und Persönlichkeitsentwicklung auch in Deutschland statt. „Wir sind stolz darauf, die Visionen von Dale Carnegie seit 65 Jahren in Deutschland weiter leben zu lassen“, so Uwe Göthert, CEO von Dale Carnegie Deutschland. Das Unternehmen mit Sitz in München setzt auf die Werte des amerikanischen Persönlichkeitstrainers: zwischenmenschliche Beziehungen und Netzwerke aufbauen und somit das berufliche wie private Leben grundlegend zu verändern. Zahlreiche Kurse zu Themen wie Präsentationstechnik, Gesprächsführung, Rhetorik und Zeitmanagement erweitern das vielseitige Programm. „Unser Angebot an maßgeschneiderten Trainingsangeboten, insbesondere für Führungskräfte, wächst ständig weiter. Wir freuen uns, den 65. Geburtstag nun mit einer großen Gemeinschaft aus Mitarbeitern, Trainern und Teilnehmern feiern zu können“, freut sich Göthert auf das Jubiläum. Global Leadership Award Durch die weltweiten Trainings lebt das Erbe von Dale Carnegie weiter und unterstützt Menschen in allen Lebenslagen, ihre Karriere oder private Situation weiterzuentwickeln. Die kontinuierlichen Fortschritte werden belohnt: 2016 wird Dale Carnegie Deutschland vom Magazin Training Industry in die Liste der Top 20 Unternehmen für Leadership- sowie Sales-Trainings aufgenommen. 2018 gewinnt es einen Franchise Satisfaction Award. Darüber hinaus zeichnet Dale Carnegie jährlich Betriebe, die durch innovative und erfolgreiche Führung glänzen, mit dem Global Leadership Award aus. Zu den bisherigen Preisträgern aus Deutschland zählen namhafte Größen wie Hunkemöller (2017), Wort & Bild-Verlag (2010) und Arvato/Bertelsmann (2008). Über Dale Carnegie Deutschland Training GmbH Dale Carnegie ist weltweit führend als Anbieter internationaler Sales- und Leadership-Trainings. Aktuell sind rund 200 Dale Carnegie-Offices in mehr als 90 Ländern präsent und bieten zertifizierte, lediglich kulturell adaptierte Trainings in über 30 Sprachen an. Dale Carnegie Deutschland wurde 1953 gegründet und beschäftigt rund 30 Mitarbeiter sowie 25 freie Trainer, die pro Jahr rund 2.000 Trainingstage durchführen. Unter CEO Uwe Göthert fokussiert sich Dale Carnegie Deutschland mit Hauptsitz in München auf maßgeschneiderte Inhouse-Trainings für Hidden Champions und Weltmarktführer, die international agieren und standortübergreifend Wert auf hohe Standards legen. Dale Carnegie Deutschland ist auf Soft-Skill-Themen im Bereich Sales- und Leadership-Trainings spezialisiert. Zahlreiche Kurse zu Themen wie Präsentation und Kommunikation ergänzen das Angebot. 2017 erwirtschaftete Dale Carnegie Deutschland einen Umsatz von 6,2 Millionen Euro. Pressekontakt: vom stein. agentur für public relations gmbh Steffen Schlanstedt Hufergasse 13 45239 Essen Tel.: 0201/29881-21 Fax: 0201/29881-18 ssc@vom-stein-pr.de www.vom-stein-pr.de Original-Content von: Dale Carnegie Deutschland, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de