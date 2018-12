Dubai, Vae (ots/PRNewswire) – 100 Millionen INR wurden in ShoppRe investiert – eine Möglichkeit für Menschen im Ausland in indischen Online-Shops wie Flipkart, Myntra, Amazon u. a. einzukaufen ShoppRe.com (https://www.shoppre.com/), ein internationales Unternehmen für Versandhandel und Konsolidierung, das den grenzüberschreitenden E-Commerce von Indien aus optimiert, fasst mit einer Reihe von Marketingkampagnen in Dubai Fuß. (Photo: https://mma.prnewswire.com/media/794023/Shoppre_com_Dubai_Launch.jpg ) Die Markenbotschafter Frau Priyamani, eine in Indien preisgekrönte Schauspielerin, und ihr Mann Herr Mustufa Raj, ein prominenter Geschäftsmann, startet die offizielle Markteinführung im Hotel Flora Inn in Dubai mit der Veröffentlichung der neuen Werbekampagne (https://www.facebook.com/1819630241632764/posts/2169210046674780/). „Ich kann mich voll und ganz mit Menschen identifizieren, die gerade ins Ausland gezogen sind und das Einkaufen in Indien sehr vermissen. ShoppRe (https://www.shoppre.com/) macht es möglich, dass sie ihre bevorzugten indischen Waren direkt nach Hause geliefert bekommen“, so Priyamani. Herr V.A. Hassan, CEO der Flora Group Hotels & SBR Real Estate in Dubai, präsentiert die Website als Hauptinvestor des Unternehmens der Öffentlichkeit. Ich lebe seit über 40 Jahren in Dubai. Und ich erlebe eine große Nachfrage nach indischen Produkten in den Bereichen Mode, Essen usw. – überall beliebt, aber nicht leicht zu bekommen oder extrem überteuert“, kommentiert er. Saira Hassan und Nikkitha Shanker gründeten ShoppRe (https://www.shoppre.com/) im Oktober 2016. Bisher haben sie Aufträge im Wert von 40 Millionen INR verzeichnet und in über 80 Länder an 15.000 indische Kunden, aber auch an eine große Anzahl an nicht-indischen Kunden geliefert. Ihr Knowhow hinsichtlich Zoll und Vorschriften ermöglicht auch den Zugang zu Spezialartikeln, z. B. zu ayurvedischen Produkten. „Wir wollten zwei wesentliche Probleme lösen. Die meisten indischen Verkäufer bieten keinen internationalen Versand an und es gibt zahlreiche indische Websites, über die keine internationale Kartenzahlung möglich ist“, so Saira. „Unsere Mission besteht darin, unsere Leidenschaft für Dienstleistung sowie unsere erstklassige Versandexpertise zu nutzen, um unsere Kunden mit jeder Sendung von ShoppRe zu begeistern“, so Nikkitha. Über ShoppRe: ShoppRe bietet folgende Dienstleistungen: Über den „Shop & Ship“-Service (https://www.shoppre.com/shop-from-india-ship-worldwide) wird internationalen Käufern eine virtuelle indische Lieferadresse sowie ein persönliches Schließfach zur Verfügung gestellt. Die Einkäufe werden kostenlos für 20 Tage gelagert. Die Pakete werden zu EINEM Paket zusammengefasst, wodurch sich 60-80 % der Versandkosten einsparen lassen. Die Lieferung der Pakete erfolgt innerhalb von nur 3-6 Tagen. Sollte es zu Zahlungsproblemen kommen, dann wird der Einkauf vom „Personal Shopper“-Service (https://myaccount.shoppre.com/personal-shopper) im Namen des Kunden übernommen. Über den „ShoppRe-Kurier“ (https://www.shoppre.com/) können Kunden die Abholung ihrer Sendung von überall aus in Indien festlegen. Facebook: https://www.facebook.com/1819630241632764/posts/2169210046674780/ Pressekontakt: +91-8277919191 support@shoppre.com Original-Content von: ShoppRe.com, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de