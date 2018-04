Irving, Texas (ots/PRNewswire) – Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) („Darling“ oder das „Unternehmen“) hat heute bekanntgegeben, dass Darling Global Finance B.V. (der „Emittent“), eine indirekte, hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens nach niederländischem Recht, ein Privatplatzierungsangebot von unbesicherten vorrangigen Anleihen im Gesamtnennbetrag von 515 Mio. EUR (die „Anleihen“) aufgelegt hat. Die Anleihen werden durch das Unternehmen und alle beschränkten Tochtergesellschaften des Unternehmens garantiert (mit Ausnahme jeder ausländischen Tochtergesellschaft bzw. Receivables Entity), die Schuldner unter den besicherten vorrangigen Kreditfazilitäten des Unternehmens unter seinem Second Amended and Restated Credit Agreement mit Datum 6. Januar 2014 in der jeweils gültigen Fassung sind oder diese garantieren. Das Angebot hängt von den Marktbedingungen sowie anderen Bedingungen ab. Mit dem Bruttoerlös aus der Anleihenplatzierung in Kombination mit der Geldaufnahme unter der revolvierenden Kreditfazilität des Unternehmens sollen sämtliche vorrangigen, 2022 fälligen 4,75-%-Anleihen des Emittenten durch eine Barkaufofferte für diese Anleihen refinanziert werden. Außerdem können die Mittel je nach Bedarf zur Tilgung dieser Anleihen und Begleichung fälliger Refinanzierungsaufschläge, zur Begleichung der Provision der Erstkäufer der Anleihen sowie zur Begleichung sonstiger Gebühren und Ausgaben in Zusammenhang mit der Anleihenplatzierung verwendet werden. Die Anleihen werden in den USA Personen, bei denen berechtigter Grund zur Annahme besteht, dass es sich um qualifizierte institutionelle Käufer gemäß Rule 144A des Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) handelt, und außerhalb der USA Nicht-US-Personen gemäß Regulation S des Securities Act angeboten. Die Anleihen werden nicht gemäß dem Securities Act oder den Wertpapiergesetzen anderer Staaten registriert und dürfen ohne erfolgte Registrierung oder entsprechende Ausnahmeregelung von der Registrierungsanforderung gemäß dem Securities Act oder geltenden Wertpapiergesetzen anderer Staaten in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Offertstellung zum Kauf der Anleihen dar. Ebenfalls sind Verkaufsangebote oder Aufforderungen zur Offertstellung zum Kauf oder Verkauf der Anleihen in Staaten oder Gerichtsbarkeiten ausgeschlossen, in denen ein solches Angebot, eine Aufforderung oder ein Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung nach den in diesen Staaten oder sonstigen Gerichtsbarkeiten anwendbaren Wertpapiergesetzen unzulässig wäre. Informationen zu Darling Darling Ingredients Inc. ist ein Weltmarktführer bei der Entwicklung und Herstellung nachhaltiger natürlicher Inhaltsstoffe aus essbaren und nicht essbaren Bionährstoffen mit einer Vielzahl von Inhaltsstoffen und Spezialprodukten für Kunden aus den Branchen Pharmazie, Nahrungsmittel, Tiernahrung, Futtermittel, Industrie, Treibstoffe, Bioenergie und Düngemittel. Mit über 200 Standorten auf fünf Kontinenten verwertet das Unternehmen alle Komponenten von tierischen Nebenprodukten und verwandelt sie in nutzbare Bestandteile und Spezialinhaltsstoffe, zum Beispiel Gelatine, Speisefette, Futtermittelfette, Tierproteine und -mehle, Plasma, Tierfutterzutaten, organische Düngemittel, Altspeisefett, Ausgangsmaterialien für Kraftstoffe, umweltfreundliche Energie, Naturdärme und Häute. Das Unternehmen sammelt außerdem wiederaufbereitete Öle (benutzte Speiseöle und Tierfette) und wandelt sie in wertvolle Futtermittel und Kraftstoffbestandteile um und sammelt und verwertet Reststoffe aus Großbäckereien zu Futtermittelinhaltsstoffen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Umweltdienstleistungen wie einen Fettabscheider-Service inklusive Entsorgung für Gastronomiebetriebe sowie Entsorgung von Feststoffabfällen aus Abwasseraufbereitungsanlagen der Nahrungsmittelindustrie. Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ zur Geschäftstätigkeit und den Geschäftsperspektiven von Darling Ingredients Inc., einschließlich seines Diamond Green Diesel Joint Venture, und zu den Einflussfaktoren der Branche. Diese Aussagen sind an Begriffen wie „glauben“, „antizipieren“, „erwarten“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „könnte“, „kann“, „werden“, „sollte“, „geplant“, „potenziell“, „fortfahren“, „Dynamik“, „Annahme“ und ähnliche Begriffe mit Bezugnahme auf mögliche zukünftige Ereignisse zu erkennen. Diese Aussagen geben die gegenwärtige Auffassung des Unternehmens im Hinblick auf zukünftige mögliche Ereignisse wieder. Sie basieren auf der Einschätzung durch das Unternehmen und unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Unwägbarkeiten, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse deutlich von den Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt sind. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem: bestehende und noch unbekannte zukünftige Einschränkungen hinsichtlich der Fähigkeit der direkten und indirekten Tochtergesellschaften des Unternehmens, dem Unternehmen Cashflow zum Zwecke der Tilgung der Unternehmensverschuldung oder für andere Zwecke zur Verfügung stellen zu können; die globale Nachfrage nach Biokraftstoffen und Getreide- und Ölsaaten, die Volatilität aufweist und die Kosten für Futtermittel für Rinder, Schweine und Geflügel beeinflussen kann, was sich auf die Verfügbarkeit von verwertbarem Rohmaterial und die Verkaufspreise für die Produkte des Unternehmens auswirken kann; eine Reduzierung der Rohstoffmengen, die dem Unternehmen aufgrund der schwachen Margen in der Fleischproduktionsindustrie infolge gestiegener Futtermittelkosten, geringerer Nachfrage von Verbraucherseite her oder aufgrund anderer Faktoren zur Verfügung stehen, weniger Volumen aus Gastronomiebetrieben oder anderer Herkunft, verringerte Nachfrage nach Tierfutter; sinkende Preise für das Endprodukt, einschließlich sinkender Preise bei Endprodukten im Bereich Fett und gebrauchtes Speiseöl; globale Änderungen der Regierungspolitik hinsichtlich erneuerbarer Kraftstoffe und Treibhausgasemissionen, die sich sowohl in den USA als auch im Ausland negativ auf Programme wie das Renewable Fuel Standards Program, Low Carbon Fuel Standards und Steuervergünstigungen für Biokraftstoffe auswirken können; etwaige Rückrufaktionen, die sich aus der Feststellung einer unbefugten Verfälschung von Lebensmitteln oder Lebensmittelzusatzstoffen ergeben können; das Auftreten der Influenzapandemie H1N1 2009 (ursprünglich als „Schweinegrippe“ bezeichnet), hoch pathogener Stämme der Vogelgrippe (kollektiv als „Vogelgrippe“ bezeichnet), der Bovinen Spongiformen Enzephalopathie (oder „BSE“), der epidemischen Virusdiarrhoe des Schweines („PED“) oder anderen Erkrankungen, die in den USA oder anderen Ländern als Krankheiten tierischen Ursprungs eingestuft werden; unvorhergesehene Kosten und/oder Minderungen bei den Rohstoffmengen, die im Zusammenhang mit Einhaltung der bestehenden bzw. mit neuen und nicht vorhersehbaren Vorschriften in den USA und im Ausland (einschließlich, ohne Einschränkung, China) stehen, welche die Branchen betreffen, in denen das Unternehmen tätig ist, oder aber seine Mehrwertprodukte (einschließlich neuer oder modifizierter Vorschriften zu Tierfutter, Vogelgrippe, PED oder BSE bzw. ähnliche oder nicht antizipierte Vorschriften); Risiken im Zusammenhang mit der Anlage für erneuerbaren Diesel in Norco, Louisiana, die im Rahmen eines Joint Venture zwischen dem Unternehmen und Valero Energy Corporation betrieben wird, einschließlich etwaiger unvorhergesehener Betriebsstörungen und Probleme im Zusammenhang mit dem angekündigten Expansionsprojekt; Schwierigkeiten oder erhebliche Störungen in unseren Informationssystemen oder das Unvermögen, neue Systeme und Software erfolgreich zu implementieren, einschließlich unseres laufenden Projekts zur Planung der Unternehmensressourcen; Risiken in Bezug auf mögliche Ansprüche Dritter wegen Verletzung geistiger Eigentumsrechte; höhere Beiträge zu den Pensions- und Vorsorgeplänen des Unternehmens, einschließlich Vorsorgeplänen durch mehrere Arbeitgeber und arbeitgebergeförderter festgelegter Vergütung gemäß geltenden Gesetzesauflagen, Bestimmungen oder anderen geltenden Gesetzen in den USA oder anderen Ländern, oder resultierend aus einem Austritt der Arbeitgeberseite in den USA; Forderungsausfälle; Verlust der notwendigen Genehmigungen und Registrierungen oder das Unvermögen, diese zu erhalten; fortgesetzte oder eskalierende Konflikte im Nahen Osten, in Nordkorea, der Ukraine oder andernorts; Unsicherheiten, die mit dem wahrscheinlichen Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union verbunden sind; und/oder unvorteilhafte Entwicklungen der Export- oder Importmärkte. Diese Faktoren, gepaart mit volatilen Preisen für Erdgas und Dieselkraftstoffe, klimatischen Gegebenheiten, Wechselkursschwankungen, der allgemeinen ökonomischen Leistungsfähigkeit der USA und der Weltwirtschaft, Turbulenzen in den weltweiten Finanz-, Kredit-, Rohstoff- und Aktienmärkten, jeder Art von rückläufigem Verbrauchervertrauen und Rückgang der Ermessensausgaben, einschließlich der Möglichkeit, dass Konsumenten und Unternehmen aufgrund fehlender Liquidität an den Finanzmärkten keinen Kredit erhalten, könnten sich unter anderem negativ auf die Ertragslage des Unternehmens auswirken. Die zukünftige Rentabilität könnte des Weiteren durch die Fähigkeit des Unternehmens beeinflusst werden, sein Geschäft angesichts der Konkurrenz durch Unternehmen auszubauen, die über eventuell wesentlich größere Ressourcen als das Unternehmen selbst verfügen. Weitere Risiken und Unwägbarkeiten in Bezug auf das Unternehmen, seine Geschäfte und die Branchen, in denen das Unternehmen tätig ist, werden in den vom Unternehmen von Zeit zu Zeit bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen angeführt. Das Unternehmen ist in keiner Weise zur Aktualisierung oder Überarbeitung seiner zukunftsgerichteten Aussagen infolge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder sonstiger Gründe verpflichtet und lehnt jede solche Verpflichtung ausdrücklich ab. Pressekontakt: Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Melissa A. Gaither, VP IR and Global Communications E-Mail: mgaither@darlingii.com 251 O’Connor Ridge Blvd., Suite 300, Irving, Texas 75038 Tel.: 972-717-0300 Original-Content von: Darling Ingredients Inc., übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de