25-Jährige in Jübek erstochen: Strafprozess beginnt Am Landgericht Flensburg beginnt heute der Prozess gegen einen Mann, der im vergangenen Sommer in Jübek (Kreis Schleswig-Flensburg) eine 25-Jährige getötet haben soll. Dem mittlerweile 63 Jahre alten Angeklagten wird vorgeworfen, am 31. Juli 2019 aus bislang ungeklärter Ursache mehrfach mit einem Me

Spatenstich für Hamburgs erstes Fahrradparkhaus Für Hamburgs erstes Fahrradparkhaus mit rund 600 Stellplätzen soll heute der Spatenstich erfolgen. Die Anlage am U-Bahn-Kontenpunkt Kellinghusenstraße (U1/U3) wird nach früheren Angaben der Park+Ride-Betriebsgesellschaft mit hunderten Stellplätzen im Gebäude und 400 weiteren draußen ausgestattet sei

Merz, Lindner und Roth beim Blankeneser Neujahrsempfang Als prominente Redner zum Blankeneser Neujahrsempfang werden heute der CDU-Politiker Friedrich Merz, FDP-Chef Christian Lindner und Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth (Grüne) erwartet. Die Veranstalter rechnen mit rund 1000 Gästen aus Politik, Kultur, Wirtschaft, Sport und Gesellschaft. Gastgebe

Prinz Harry und Herzogin Meghan ziehen sich zurück: "Nächstes Kapitel" In einem offiziellen Statement kündigen Prinz Harry und Herzogin Meghan an, sich als hochrangige Mitglieder der königlichen Familie zurückzuziehen. Auch Sohn Archie spielt bei der Entscheidung eine Rolle. Überraschung im britischen Königshaus: Wie der Buckingham-Palast vermeldet, werden sich Prinz

Tesla: Autohersteller bekommt günstiges Grundstück in Brandenburg Tesla will seine europäische Fabrik für Elektroautos bei Berlin im Wald bauen, nahe einem Gewerbegebiet. Nun ist herausgekommen, wie hoch der Kaufpreis sein soll – und der weicht von den Preisen der umliegenden Grundstücke deutlich ab. Der US-Elektroautohersteller Tesla soll das 300-Hektar-Gelände f

Hamburg: SPD eröffnet Bürgerschaftswahlkampf mit Seitenhieb Die SPD hat den Wahlkampf zur Bürgermeisterwahl in Hamburg mit viel Wumms eröffnet. Erster Bürgermeister und Spitzenkandidat Peter Tschentscher verpasste der Konkurrenz dabei einen Seitenhieb. Nach amerikanischem Muster hat die SPD am Mittwoch in Hamburg ihren Wahlkampf zur Bürgerschaftswahl am 23.

Hamburg: Grüne plakatieren nur mit Katharina Fegebank Acht Plakatmotive, immer dasselbe Porträt: Die Grünen in Hamburg setzen bei der Bürgerschaftswahl 2020 offenbar ganz auf Katharina Fegebank. Kritik an der Kampagne kommt aus den eigenen Reihen. Die Hamburger Grünen schneiden ihre Kampagne zur Bürgerschaftswahl am 23. Februar ganz auf ihre Spitzenkan

Hamburger Stiftungsvermögen aufgestockt Durch die Anerkennung von 25 neuen Stiftungen in Hamburg im vergangenen Jahr ist das gesamte Stiftungsvermögen um rund 20 Millionen Euro gewachsen. In der Hansestadt seien nun mehr als 1440 Stiftungen ansässig, teilte die Justizbehörde am Mittwoch mit. Sie verfügten über ein Vermögen von insgesamt k

Wohnungspolitik: Tschentscher mit Distanz zu SPD-Vorschlägen Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat sich im Wahlkampf zum "Bündnis für das Wohnen" bekannt und gleichzeitig seine Distanz zu wohnungsbaupolitischen Vorschlägen aus seiner Partei betont. In Hamburg seien dank der gemeinsamen Anstrengungen aller Beteiligten seit 2011 mehr als 55 000 Wo