Atlantik-Ruderinnen: "Hier geht es richtig ans Eingemachte" Hamburgs Atlantik-Ruderinnen Catharina Streit, Meike Ramuschkat, Stefanie Kluge und Timna Bicker kämpfen auf hoher See gegen Wellen, die Müdigkeit und vor allem die Uhr. Via Instagram teilte die vier Frauen mit, dass sie mit ihrem Boot "Doris" am Sonntagmittag noch rund 450 Kilometer vor sich hätten

Auto prallt gegen Leitplanke: Siebenjährige schwer verletzt Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 bei Hamburg ist ein sieben Jahre altes Mädchen schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben war die 30 Jahre alte Autofahrerin am Samstagnachmittag mit ihren drei Kindern im Alter von zwei, sieben und neun Jahren unterwegs, als sie aus zunächst ungeklärter

Mit Schreckschusspistole auf fremdem Grundstück unterwegs Weil ein Unbekannter abends auf ihrem Gartengrundstück unterwegs war, hat eine Frau in Brandenburg an der Havel die Polizei gerufen. Als die Beamten eintrafen, versuchte der 39-Jährige zu fliehen, konnte aber gestellt werden, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Polizisten fanden bei ihm am Fre

Schauspielhaus Hamburg: Devid Striesow dreht sich als "Ivanov" um sich selbst Hamburg (dpa) – Leer und düster ist die Bühne – und so erscheinen auch die Menschen, die ziellos und ich-befangen dort vor sich hinleben. Da ist gleich zu Anfang Nikolaj Ivanov (Devid Striesow), ein Gutsbesitzer und Mitglied der Behörde für Bauernangelegenheiten. Zögerlich schleppt er sich umher, di

Betrunkener 27-Jähriger fällt in Gleis: Zug muss bremsen Ein betrunkener 27-Jähriger ist in Elmshorn bei Hamburg rückwärts in ein Gleis gefallen und verursachte damit erhebliche Probleme im Zugverkehr. Der Bundespolizei zufolge berichtete der 27-Jährige am Samstagabend selbst von seinem Sturz. Nach ersten Erkenntnissen war der Mann mit einer Gruppe am Bah

Katholische Kirche: 3.677 Missbrauchsfälle – kaum Konsequenzen Laut einer Studie haben Kleriker der katholischen Kirche von 1946 bis 2014 über 3.600 Minderjährige missbraucht. Jetzt zeigt sich: Die Beschuldigten haben strafrechtlich wohl kaum etwas zu befürchten. Im Herbst 2018 machte die Missbrauchsstudie der katholischen Kirche mit erschreckenden Zahlen Schla

Premiere mit Devid Striesow als "Iwanow" in Hamburg Mit dem renommierten Fernsehdarsteller Devid Striesow (49, "Unterm Birnbaum") in der Titelrolle hat Anton Tschechows Tragödie "Iwanow" am Samstagabend Premiere im Deutschen Schauspielhaus Hamburg gefeiert. Die dreistündige Darbietung war von Intendantin Karin Beier inszeniert worden. Auf leerer, dun

Rund 16 000 Wildunfälle im Norden im vergangenen Jahr Auf Schleswig-Holsteins Straßen haben sich im vergangenen Jahr nach vorläufiger Erhebung rund 16 000 Wildunfälle ereignet. Dies sind rund 200 mehr als im Jahr 2018, wie ein Sprecher des Landespolizeiamts auf dpa-Anfrage mitteilte. Die Zahl sei aber noch vorläufig und könne sich aufgrund von Nachmeld

Glatte Straßen: Erste Unfälle in Schleswig-Holstein Autofahrer in Norddeutschland müssen am Sonntag in der Frühe zunächst mit glatten Straßen rechnen. Die Temperaturen lägen in Hamburg und Schleswig-Holstein um den Gefrierpunkt, sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes. Von Regenfällen am Samstag seien die Straßen zum Teil noch nass, so komme