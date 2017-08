Foto: TBF/Holger Kasnitz · Jetzt im August läuft „Das große Schlagerfestival 2017“ – gedreht am Timmendorfer Strand – im TV an. Die gebürtige Schweizerin Michelle Hunziker hat viele Stars verpflichtet und holt sie alle an den Strand. Sie wird in der Strandarena Gäste wie Helene Fischer, Vanessa Mai oder Beatrice Egli begrüßen. Sie ist die geniale Moderatorin und genau darauf baut der Sender jetzt. Mit dem Schlagerfestival wird eine dritte Farbe präsentiert.Als eine der Top-Entertainerinnen im TV ist Michelle Hunziker die ideale Besetzung. Sie bringt alles mit, um die Sommershow aus der großen Arena im Sand stimmungsvoll zu präsentieren.“

Wenn die Show am 26. August 2017 genügend Zuschauer vor die Fernseher lockt, wird das Format sogar regelmäßig produziert, so heißt es. Michelle selbst jedenfalls ist voller Vorfreude!

Zwei Sommernächte feiert die Moderatorin Michelle Hunziker mit großem Staraufgebot und bekannten Hits in Timmendorfer Strand. Das ZDF zeichnet in der Strand-Arena am 24. und 25. August „Das große Sommer-Hit-Festival 2017“ auf. Das Line-Up dieser Abende liest sich wie eine Aufzählung des Who-is-who der Schlager- und Pop-Szene. Ausgestrahlt wird die Sendung am Samstag, den 26. August 2017 im ZDF zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr.