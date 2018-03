“Zum Bilderbogen”

Glücksfischer in Lübeck: Das Kinderangeln zu Ostern fand bei schönstem Sonnenschein statt ·Der gemeinnützige Verein · Die Glücksfischer e.V. Lübeck hat es sich u.a. zur aufgabe gemacht, Kinder und Jugendliche vom Fernseher, von Computerspielen und übermäßigem Smartphone-Gebrauch zurück in die Natur zu begleiten. Dafür nutzt der Verein das Angeln, um so eine Begegnung zwischen Mensch und Natur herbei zu führen. (Fotogalerie siehe Seite 2)>>>> Am Karfreitag fand das Osterangeln für Kinder am Lübecker Krähenteich statt. Schönster Sonnenschein lockte die Eltern und Großeltern gleich mit ans Wasser. „Die Menschen wollen raus, das merkt man. Wir waren dieses Mal wieder binnen kürzester Zeit ausgebucht.“ sagt Marion Hardt vom Vorstand des Vereins und setzt hinzu: „Besonders erfreut sind wir, dass der Anteil der Mädchen und Frauen bei unseren Angelveranstaltungen bei fast 50 Prozent liegt.“

Am Anfang gibt es Angeltheorie, den Kindern wird der waidgerechte Umgang mit den gefangenen Fischen erklärt und durch Schaubilder unterstützt. Das anschließende praktische Angeln auf Friedfische wird den Kindern durch einen Betreuer vermittelt, der sich nur um das eine Kind kümmert und den Umgang mit der Angel, den Ködern und die Angeltechniken lehrt. Dazu gehört dann auch das ordnungsgemäße Verpacken des Angelgeschirrs und das Säubern des Angelplatzes. „Es wäre toll, wenn das zuhause auch so gut klappen würde wie hier“ stöhnt eine Mutter und setzt hinzu: „Das Angeln hat mein Sohn stundenlang vorbereitet, Filme zum Angeln geschaut, dann Fangtechniken und Fische skizziert und war lange vor der Abfahrt bereits fertig angezogen.“