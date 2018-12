Paris (ots/PRNewswire) – Im April 2018 wurde Artprice – der weltweit führende Anbieter von Kunstmarktinformationen – und sein Hauptsitz, das Organe Contemporary Art Museum, das die öffentlich zugängliche Abode of Chaos (so New York Times) verwaltet, von Antoine de Caunes kontaktiert, einem renommierten Journalisten und Regisseur des Pay-TV-Senders CANAL PLUS, einer der bekanntesten französischen Fernsehsender, mit dem Ziel, eine Episode von de Caunes‘ La Gaule d’Antoine für die geplante Premiere Anfang Mai 2018 zu drehen. Das Thema des Films ist eine recht selektive Entdeckung der 13 französischen Regionen mit dem Schwerpunkt auf ihren besonderen Standorten, die man unbedingt gesehen haben sollte. (Logo: https://mma.prnewswire.com/media/644091/Artprice_Logo.jpg ) (Photo: https://mma.prnewswire.com/media/793592/Artprice_HQ_Organe.jpg ) Dank einer hervorragenden Kombination aus Kommentaren und Bildern sorgte Antoine de Caunes mit Professionalität und Engagement dafür, dass der entstehende Videofilm den Geist dessen, was Artprice repräsentiert, und dessen Hauptsitz, das Organ Contemporary Art Museum, das die Demeure du Chaos/Abode of Chaos (ERP) verwaltet, präzise erfasst. In den letzten 20 Jahren war diese Institution bereits Gegenstand von über 2.700 internationalen Presse- und audiovisuellen Spots und Dokumentationen. Innerhalb weniger Wochen wurde das Video von De Caune auf Facebook zu einem Kultvideo. Es wurde inzwischen über 22 Millionen Mal geklickt (gemäß der offiziellen Bestätigung durch einen Bericht, der von der lizenzierten Partnerschaft Estelle PONS – Sarah MERGUI in Lyon am 20. August 2018 erstellt wurde, basierend auf einer Stichprobe von 10 Millionen Klicks). https://business.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos9 99/videos/10156396733800979/ https://vimeo.com/124643720 Dieser Bericht betrifft 2 Webseiten, die zum Facebook-Video der Dokumentation Canal+ führen, die zum einen zur Facebook-Weltseite von Artprice mit 3,41 Millionen Followern und zum anderen zum Organ Contemporary Art Museum gehören, das die Facebook-Weltseite von Demeure du Chaos/Abode of Chaos ERP mit 3,33 Millionen Followern verwaltet. Diese Zahlen belegen den außerordentlichen weltweiten Erfolg dieser Episode von La Gaule d’Antoine im Organe Contemporary Art Museum, das die ERP-Zentrale von Abode of Chaos von Artprice verwaltet. Laut Thierry Ehrmann zeigt „unsere internationale Unterstützung, inwieweit das Organe Contemporary Art Museum, das Abode of Chaos verwaltet, eine universelle künstlerische Botschaft verbreitet. Die Tatsache, dass hier der Hauptsitz von Artprice beheimatet ist, ist der ideale Vektor für die Vermittlung der Reputation von Artprice als Weltmarktführer in der Kunstwelt, so auch in China mit seinem treuen Partner seit 9 Jahren, der Artron-Gruppe und seinem Gründer, Herrn Wan Jie, der mit seinem scharfen Blick für zeitgenössische Kunst während seines Besuchs zur Unterzeichnungszeremonie im Oktober großes Interesse an Abode of Chaosgezeigt hatte (das Video hatte 3,6 Millionen Klicks erhalten): https://www.facebook.com/artpricedotcom/videos/2179810805627498/ Die Facebook-Weltseite von Artprice mit 3,41 Millionen Followern und das Organe Contemporary Art Museum, das Demeure du Chaos/Abode of Chaos verwaltet, und die Facebook-Seite mit 3,33 Millionen Followern zeigt, wie außergewöhnlich begeistert man über dieses dokumentarische Video ist, das mehr als 10 Millionen Mal geliked wurde, mit wenigen Don’t likes, die auf dem Gebiet von B2B- und B2C-Marketing extrem niedrig ist. Tatsächlich haben wir offiziell eine Zufriedenheitsquote von 99,85 % auf der Facebook-Seite von Artprice und von 99,724 % auf der Facebook-Seite von Demeure du Chaos/Abode of Chaos ermittelt (offizieller Bericht Estelle PONS – Sarah MERGUI vom 20. August 2018). Im selben Bericht wurde auch festgestellt, dass wir laut den Administratorstatistiken von Facebook 7,5 Millionen einzigartige Personen mit unseren Inhalten pro Woche erreichen. Auch ist erwähnenswert, dass Artprice und Demeure du Chaos/Abode of Chaos an der Spitze des berühmten Facebook / Google Rankings für den Großraum Lyon stehen, das inzwischen 7 Jahre alt ist und derzeit sein 63. Ranking erstellt. https://artmarketinsight.wordpress.com/2018/11/27/thierry-ehrmann- en-avant-premiere-le-classement-n63-exclusif-de-decembre-2018-des-pri ncipaux-acteurs-culturels-du-grand-lyon-la-metropole/ Das Ergebnis unseres Rankings lässt keinen Zweifel aufkommen: Das Museum für zeitgenössische Kunst Organe Contemporary Art, das die Demeure du Chaos/Abode of Chaos ERP verwaltet, ist mit 180.000 Besuchern pro Jahr das meistbesuchte Museum für zeitgenössische Kunst in der Region Rhône-Alpes und mit 3.336.858 und einem außergewöhnlichen logarithmischen Engagement von 75 das führende Unternehmen bezüglich seiner Follower. Ebenso, wenn wir uns die Google-Bewertungen der Besucher von Kunstmuseen ansehen, kommt das Organe Contemporary Art Museum, das die Demeure du Chaos/Abode of Chaos ERP verwaltet, auf Platz 1 vor 3 Institutionen mit einer Bewertung von 4,6. An zweiter Stelle steht das Musée des Beaux-Arts in Lyon mit einer Bewertung von 4,4, an dritter Stelle das Museum für zeitgenössische Kunst in Lyon mit einer Bewertung von 4,1. Mit 4,0 belegt das Institut für Zeitgenössische Kunst den vierten Platz. Im nicht-kulturellen Bereich verzeichneten die großen globalen Marken, von denen die meisten eine starke wirtschaftliche Verbindung zur jüngsten Weltmeisterschaft und zum Sieg Frankreichs hatten, deutlich niedrigere Werte als unser Video. Sehen Sie sich die zahlreichen Videos an, die von CIC, Easy Voyage, LG France, Carrefour, SFR, Orange France, McDonalds France, APRR Group veröffentlicht wurden: http://www.e-marketing.fr/Thematique/veille-10 97/Breves/Les-meilleures-videos-marques-diffusees-Facebook-333124.htm Unser Danks gilt der Redaktion von e-marketing.fr in Zusammenarbeit mit NukeSuite Wir nutzen diese Gelegenheit, um die Anleger daran zu erinnern, dass sich Artprice auf seiner Hauptversammlung am 30. Juni 2017 verpflichtet hat, der weltweit führende Anbieter von Kunstmarktinformationen über soziale Netzwerke zu werden, mit nun 345.000 Anhängern. Um dieses sehr ehrgeizige Ziel zu erreichen, mussten Artprice und sein Tochterunternehmen Artmarket.com in der zweiten Jahreshälfte 2017 und der ersten Jahreshälfte 2018 mindestens eine Million Content-Follower hinzufügen. Wir sind stolz darauf, dass wir dieses Ziel mit einem Wachstum von +888% im Zeitraum Juli 2017 bis Dezember 2018 für die Artprice-Webseite weitestgehend übertroffen haben, was sie mit 3.336.858 Abonnenten am 4. Dezember 2018 zu einer der meistgeklickten Webseiten der Welt macht. Eine Reihe großer international gelisteter Konzerne, die die Ansicht vertraten, wirtschaftlich erfolgreich zu sein, ohne die Komplexität der sozialen Netzwerke zu berücksichtige, haben fatale Verzögerungen erlitten, die erhebliche wirtschaftliche Schäden verursachten und ihre Positionen durchaus beeinträchtigen konnten. Selbst mit einem hohen finanziellen Budget können einmal entstandene Verzögerungen aufgrund der komplexen Architektur von sozialen Netzwerken nicht wieder aufgeholt werden. Bestimmte Gruppen im S&P 500-Ranking sind repräsentative Beispiele für dieses Problem. Künftig ist die Reichweite sozialer Netzwerke ein wichtiger und entscheidender Parameter für jedes Unternehmen, das das Unternehmenskapital und seine Zukunft schützen muss, ganz zu schweigen von seiner Bekanntheit und globalen Sichtbarkeit. Dies trifft selbstverständlich auf Artprice, den Weltmarktführer für Kunstmarktinformationen mit seinem zugehörigen Marktplatz Artmarket.com, zusammen mit der Artron-Gruppe in China, zu. Aus diesem Grund hat sich Artprice schon sehr früh auf diese Kommunikationsstrategie konzentriert und die Kraft der sozialen Netzwerke in seinem Marketing, seinen Datenbanken, seinen IT-Teams und seinem Verkaufspersonal zugrunde gelegt: nämlich jeden Tag ein wenig weiter über verschiedene soziale Netzwerke nach außen dringen, um Millionen von qualifizierten neuen Mitgliedern für sein Angebot an kostenpflichtigen Abonnements für seine Datenbanken zu erreichen. Copyright www.artprice.com 1987-2018 Thierry Ehrmann Über Artprice: Gegründet von Thierry Ehrmann (s. seine zertifizierte Biographie in Who’s who) (c) https://imgpublic.artprice.com/img/wp/sites/11/2018 /10/bio-2019-whos-who-thierry-ehrmann.pdf ). Artprice ist an der Eurolist von Euronext Paris, SRD long only und Euroclear gelistet: 7478 – Bloomberg: PRC – Reuters: ARTF. Entdecken Sie Artprice im Video: https://www.artprice.com/video Artprice ist weltweit führend auf dem Gebiet der Kunstpreis- und Kunstindexdatenbanken. Es verfügt über mehr als 30 Millionen Indizes und Auktionsergebnisse, die mehr als 700.000 Künstler umfassen. Artprice Images® bietet uneingeschränkten Zugang zur größten Kunstmarkt-Ressource der Welt: eine Bibliothek mit 126 Millionen Bildern und Drucken von Kunstwerken ab dem Jahr 1700 bis zur Gegenwart, versehen mit Bildbeschreibungen der Kunsthistoriker von Artprice. 12. Oktober 2018: Artprice und Artron haben gerade einen „Art Media Mogul“ entwickelt. Video: https://vimeo.com/296010836 Artprice reichert seine Datenbanken ständig mit Informationen von 6.300 Auktionshäusern an und veröffentlicht einen konstanten Flow an Kunstmarkttrends für die wichtigsten Nachrichtenagenturen der Welt und rund 7.200 internationale Pressepublikationen. Für seine 4.500.000 Mitglieder bietet Artprice Zugang zu seinem weltweit führenden Marktplatz für den Kauf und Verkauf von Kunstwerken. Artprice bereitet seine Blockchain für den Kunstmarkt vor. Es trägt das BPI-Gütesiegel (wissenschaftliches nationales französisches Label). Seinen Jahresbericht 2017 über den Globalen Kunstmarkt veröffentlichte Artprice im März 2018: https://www.artprice.com/artprice-reports/the-art-market-in-2017 Jahresbericht 2017 über den Globalen Kunstmarkt von Artprice – kostenloser Zugang unter: https://www.artprice.com/artprice-reports/t he-contemporary-art-market-report-2017 Pressemitteilungen von Artprice: http://serveur.serveur.com/Press_Release/pressreleaseen.htm https://twitter.com/artpricedotcom Neuigkeiten von Artmarket: https://twitter.com/artpricedotcom & https://twitter.com/artmarketdotcom https://www.facebook.com/artpricedotcom & https://plus.google.com/+artpricedotcom/posts http://artmarketinsight.wordpress.com/ Entdecken Sie die Magie und das Universum von Artprice http://web.artprice.com/video, mit seinen Niederlassungen, dem berühmten Museum für Zeitgenössische Kunst, The Abode of Chaos: http://goo.gl/zJssd https://vimeo.com/124643720 Entdecken Sie das Museum für Zeitgenössische Kunst The Abode of Chaos auf Facebook: https://www.facebook.com/la.demeure.du.chaos.theabodeofchaos999 Pressekontakt: ir@artprice.com Original-Content von: Artprice.com, übermittelt durch news aktuell

