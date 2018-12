Moskau (ots/PRNewswire) – Die vierte Tour des internationalen interkulturellen Projekts „Follow Up Siberia!“ fand vom 13. bis zum 17. Dezember 2018 in Belokurikha, Region Altai in Russland statt. Sieben Blogger aus sechs Ländern besuchten dieses Gebiet auf Initiative des Bergbau- und Hüttenunternehmens Nornickel – dem Hauptpartner der XXIX. Winter-Universiade 2019 in Krasnojarsk. Das Programm „Follow Up Sibiria!“ basiert auf dem globalen Wettbewerb „Ein Teil Sibiriens in meiner Region“, der darauf abzielt, Ähnlichkeiten zwischen dem Wohnort der Teilnehmer und Sibirien zu finden. Mehr als 900 Menschen aus aller Welt nahmen am vierten Tourwettbewerb teil. Blogger gewannen eine Reise ins Altai, wo sie sich ein Bild von der Region machen konnten. Die Gewinner sind: – Blogger Frank Coronado (Mexiko); – Student Stefanos Addimando (Griechenland); – Fotograf Stefano Ferro (Australien); – Instagram-Bloggerin Gemma Baker (England); – Fotograf Jörg Nicht (Deutschland); – Journalistin Natalie Deduk und Fotograf Robson Cadore (Brasilien). Ziel der Tour des Projekts war es, den ausländischen Teilnehmern das authentische und moderne Sibirien näher zu bringen. Das Team besuchte Natursehenswürdigkeiten des Altai, nahm an der Master-Class für ethnische Musikinstrumente teil und besuchte das russische Bad (Banja). Internationale Teilnehmer gingen Skifahren und Snowboarden und erkundeten die Umgebung mit Schneemobilen. Sie trafen Einheimische, um sich ein umfassendes Bild von der Region zu machen. Die Eindrücke der Teilnehmer von Sibirien wurden in den offiziellen Berichten des Projekts auf Social-Media-Kanälen und in den Accounts der Tourteilnehmer geteilt. Dadurch wurden die Teammitglieder gewissermaßen zu Botschaftern Sibiriens. Pressekontakt: Nor Nickel ist ein diversifiziertes Bergbau- und Hüttenunternehmen, der weltweit größte Hersteller von veredeltem Nickel und Palladium und ein führender Hersteller von Platin, Kobalt, Kupfer und Rhodium. Das Unternehmen ist der Hauptpartner der 29. Winter-Universiade Krasnojarsk 2019, Partner der Internationalen Universitätssportföderation (FISU), des Russischen Olympischen Komitees und der Russischen Olympiamannschaft, der Russischen Fußballnationalmannschaft und der Russischen Fußballunion, des Russischen Fußballverbandes, der Russischen Curlingföderation und des WCT Arctic Curling Cup in Dudinka usw. Die Universiade ist ein internationaler Sportwettbewerb unter Studenten im Alter von 17 bis 25 Jahren unter der Schirmherrschaft der International University Sports Federation (FISU). „Follow Up Siberia!“ ist ein digitales interkulturelles Projekt, das sich auf einen internationalen Online-Wettbewerb konzentriert, der ein Jahr vor der Winter-Universiade 2019 begann und im März 2019 endet. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte followupsiberia.com. Original-Content von: Nornickel, übermittelt durch news aktuell

