Valletta, Malta (ots/PRNewswire) – Dating.com Group (betrieben von SOL Networks, eine Dachmarke für mehr als 15 Projekte wie Dating.com, Lovinga, Tubit und TripTogether) hat verkündet, dass es weiter in das internationale Datinggeschäft investieren will. Bei seiner regulären Vorstandssitzung im Sommer 2019 in Luxemburg beschloss der Vorstand, den Fokus auf die Entwicklung neuer Streaming-Technologien und den Kauf von IP-Produkten zu legen, einschließlich vorkonfigurierter Datenplattformen. Ziel ist eine verstärkte globale Expansion und ein neues Maß an Qualität auf dem Markt. Die Nutzer von Dating-Apps finden das Wischen zwischen Profilen zunehmend langweilig. Im letzten Jahr hat Dating.com als eines der ersten globalen Datingportale das One-to-Many-Livestreaming eingeführt. Dadurch können Mitglieder mit viel mehr potenziellen Matches gleichzeitig kommunizieren und interagieren. Mit der wachsenden Beliebtheit des Livestreaming am Markt ist es entscheidend, die zugrunde liegende Technologie zu verbessern, damit sich die Branche weiterentwickelt. „Wir verfolgen weiter die Mission, als Marktführer einen Beitrag zu leisten, dass Menschen rund um die Welt aufrichtige und dauerhafte Begegnungen eingehen können“, sagte Alla Gubenko, Vorstandsvorsitzender bei Dating.com Group. „Der Fokus auf Geschäftsentwicklung und Investition in Technologie ist der beste Weg, um die Qualität der Branche im Allgemeinen und speziell die Kapitalisierung unseres Unternehmens zu verbessern. Wir freuen uns darauf, in naher Zukunft Livestreaming-Produkte der nächsten Generation hervorzubringen und IP-Produkte zu erwerben.“ Informationen zu Dating.com Group Dating.com Group ist eine globale Plattform für soziale Begegnung. Menschen überall auf der Welt können auf Grundlage gemeinsamer Interessen und beiderseitiger Vorteile in Kontakt treten. Dating.com Group betreibt Niederlassungen in sieben Ländern und beschäftigt ein Team von mehr als 500 Experten, die über 73 Millionen registrierte Nutzer über das gesamte Portfolio hinweg betreuen. Zu unseren Marken gehören Dating.com, DateMyAge, LovingA, Tubit, AnastasiaDate, ChinaLove und viele mehr. Jede Plattform ist nach Interesse, geografischer Region und demografischen Eigenheiten speziell auf den jeweiligen Personenkreis zugeschnitten. Informationen zu SOL Networks SOL Networks ist eine internationale Internet-Holdinggesellschaft mit Sitz in Malta. Sie ist auf die Produktion und Vermarktung von Websites spezialisiert, wo Menschen in verschiedenen Ländern ihre sozialen und geschäftlichen Kontakte ausdehnen können – zum Lernen, Kommunizieren, Finden von Reisebegleitern, Online-Gaming und Lernen von Fremdsprachen. Pressekontakt: Alexandra Suslova alexandra@ma.family Original-Content von: Dating.com Group, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de