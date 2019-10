5. Tag der PFW. 18 Uhr, Monnaie de Paris, Quai de Conti. 600 Gäste, 32 Models, 13 Designer-Partner und ein Orchester mit 40 Musikern zum. Auftakt der Beauty Season L’Oréal Paris. Am 28. September feierte L’Oréal Paris bei seiner 3. Modeschau in der Monnaie de Paris die Vielfalt der Schönheit und die aufstrebenden Mode-Designer Paris (ots/PRNewswire) – L’Oréal Paris – das seine Vision von Schönheit wie gewohnt – an den schönsten Standorten von Paris vermittelt und offizieller Partner der Pariser Fashion Week ist, war Gastgeber der sensationellen Modeschau 2019 in einer der ältesten Institutionen der Stadt, nämlich der französischen Münzprägeanstalt Monnaie de Paris. Zur Ansicht des Multimedia News Release klicken Sie bitte hier: ht tps://www.multivu.com/players/uk/8615251-le-defile-loreal-monnaie-de- paris/ L’Oréal Paris gelang der Durchbruch durch seinen revolutionären Ansatz, Mode und Beauty für alle zu schaffen und dank seiner Modeschauen, die im Rahmen der Pariser Fashion Weeks im Herzen der Stadt weltweit für Schlagzeilen sorgten. Nach dem ersten Défilé auf den Champs Elysées, gefolgt von der Modeschau auf der Seine, fand die Ausgabe des Jahres 2019 in einem architektonischen Juwel, in der Monnaie de Paris statt, und L’Oréal bewies damit einmal mehr, dass auch das diesjährige Event ein unvermeidbarer Fashion Week-Termin sein würde. Von Paris in die Welt Das Défilé L’Oréal Paris, das es der Marke ermöglicht, ihre Verbindungen zur Modewelt durch Partnerschaften mit aufstrebenden Marken und bedeutenden Modedesignern zu pflegen, ist das Symbol des jährlichen Festes der Schönheit, der Mode und der Pariser Excellence, das in den sozialen Netzwerken für alle übertragen wird. Eine einzigartige Model-Auswahl Die Einladung auf den Laufsteg erging nicht nur an Persönlichkeiten aus der Modewelt, sondern auch aus anderen Bereichen; eine außergewöhnliche Gruppe von Schauspielerinnen, Sängern, Athleten und Models vermittelten die Vielfalt der neuen Beauty Season von L’Oréal Paris für Frauen jeder Herkunft und jeden Alters. Die Botschafterinnen der Marke Camila Cabello und Amber Heard nahmen zum ersten Mal am Défilé L’Oréal Paris teil. Um die Mutterschaft zu feiern, lief Eva Longoria mit ihrem Baby Santiago beim großen Finale über den Laufsteg. Als Beweis dafür, dass Schönheit zeitlos ist, waren Helen Mirren und Andie McDowell wieder auf dem Pariser Laufsteg; dazu eine Reihe von Stars, u. a. Marie Bochet, Liya Kebede, Aja Naomi King, Doutzen Kroes, Soo Joo Park, Luma Grothe, Duckie Thot und Aishwarya Rai. Zuschauer in der ersten Reihe: Louise Bourgoin, Naomi Campbell, Estelle Lefebure, Sonia Rolland, Olga Kurylenko, Tina Kunakey Ein Orchester aus 40 Musikern für das Défilé 2019 Das Défilé 2019 – zum ersten Mal mit einem Orchester aus 40 Musikern – unter der Leitung des bekannten Komponisten für elektronische Musik Thomas Roussel. Thomas Roussel, der für seine Neuinterpretationen klassischer Musik berühmt ist, schrieb eine durch die Monnaie de Paris inspirierte Partitur für das Défilé. B-Rolls herunterladen B roll show : https://we.tl/t-pCxkeHPeA0 B roll backstage: https://we.tl/t-EqmYgFFPVJ B roll line up: https://we.tl/t-VwYHaBO8HV Fotoalbum herunterladen: https://wetransfer.com/downloads/23ec309c 507ef43ae0cadcd4076ed74320190929210637/dc5431a2f21c25af409fd4ce8f1cd7 e620190929210637/9f60db 66 Looks für alle Frauen L’Oréal Paris, das einen Direct-to-Consumer Ansatz verfolgt, teilte sein Know-how direkt vom Laufsteg aus mit. Die bei L’Oréal beschäftigte Makeup-Legende Val Garland und ihre Teams, bestehend aus 29 Make-up-Künstlern, kreierten Looks für Frauen jeder Hautfarbe. Der weltweit bekannte Haar-Künstler Stephane Lancien und sein Team (34 Haarprofis) kreierte Frisuren. DAS DÉFILÉ L’ORÉAL PARIS IN ZAHLEN Zum dritten Mal in Folge feierte das Défilé L’Oréal Paris die Pariser Fashion Week im Rahmen eines beeindruckenden, weltweiten Auftritts. – 32 ausgewählte Persönlichkeiten aus der Mode und anderen Branchen – 13 Designer-Partner, die ihre neuen Looks präsentierten. – Übertragung des Events in mehr als 40 Länder Die Partner des Défilé 2019: AMI, Atlein, Balmain, Cédric Charlier, Dries Van Noten, Elie Saab, Etudes, Giambattista Valli, Karl Lagerfeld, Koché, Nicolas Lecourt Mansion, Olivier Theyskens, rokh. Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1002913/Loreal_Finale.jpg Original-Content von: L’Oréal Paris, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de