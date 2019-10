Washington (ots/PRNewswire) – Eine Delegation des saudi-arabischen Entwicklungs- und Wiederaufbauprogramms für den Jemen (SDRPY) traf sich in Washington, D.C., mit Entwicklungsagenturen, Forschungsinstituten und Bildungsorganisationen, um mehrere SDRPY-Projekte zu besprechen, die derzeit im Jemen implementiert werden. Der Director of Projects and Studies für das Programm, Ing. Hassan Al-Attas, führte das SDRPY-Team durch weitreichende Diskussionen zu Entwicklungsprogrammen mit mehreren internationalen Agenturen und wies dabei auf Möglichkeiten zur Zusammenarbeit hin. Die Behörde der USA für internationale Entwicklungszusammenarbeit (U.S. Agency for International Development, USAID) wurde von Rob Jenkins, Deputy Assistant Administrator for Democracy, Conflict and Humanitarian Assistance, und Jason Foley, Deputy Assistant Administrator for Middle East vertreten. Die beiden Parteien besprachen Verbesserungsmöglichkeiten für die Zusammenarbeit sowie die Rolle und Bedeutung von Entwicklung und Wiederaufbau im Jemen. Der jemenitische Botschafter in den USA, Dr. Ahmed bin Mubarak, traf sich mit der Gruppe, um eine Vertiefung der Beziehung zwischen dem Programm und der Botschaft durch künftige Kooperation an Entwicklungsprojekten in den wichtigsten Sektoren zu besprechen. Bei Treffen mit Vertretern der Weltbank, die in der Region Nahost und Nordafrika tätig sind, ging es in erster Linie darum, gemeinsame Initiativen mit Organisationen zu starten, die bereits vor Ort aktiv sind. In getrennten Besprechungen mit Präsident Dr. Paul Salem, Senior Vice President Gerald Feierstein und Wissenschaftler Alain Keswetter vom Middle East Institute lag der Schwerpunkt auf dem Fortschritt des Jemens in Bezug auf die Nachhaltigkeitsziele der UNO. Zudem wurden in Diskussionen mit Scowcroft Middle East Security Initiative Direktorin Kirsten Fontenrose vom Atlantic Council, Distinguished Fellow Franklin D. Kramer und William Wechsler, Direktor des Rafik Hariri Center & Middle East Programs, Möglichkeiten erörtert, den kurzfristigen Bedarf zu decken und zugleich auf langfristige Ziele der Stabilisierung und Nachhaltigkeit hinzuarbeiten. In weiteren Besprechungen diskutierten Präsident Dr. John Anthony, Senior Vice President Herr Pat Mancino sowie die Vorstandsmitglieder Abbas Al-Dahouk und John Pratt vom National Council on US Arab Relations (NCUSAR) andere Formen der potenziellen Zusammenarbeit. SDRPY ist ein saudi-arabisches Programm mit der Aufgabe, in Partnerschaft mit der legitimen Regierung im Jemen eine Reihe von Entwicklungsprogrammen im Jemen zu implementieren, um den Zugang der Bevölkerung zu Dienstleistungen in wichtigen Sektoren wie Landwirtschaft, Fischerei, Gesundheit, Bildung, Stromversorgung, Transportwesen und Wasserversorgung zu verbessern. Inzwischen laufen mehr als 70 Projekte, mit denen das SDRPY wichtige Infrastruktur aufbaut und repariert, Arbeitsplätze schafft und den Lebensstandard verbessert, um im Endeffekt die jemenitische Bevölkerung zu stärken und den Weg zum Frieden und Wohlstand im Jemen zu ebnen. Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1009188/SDRPY_USAID.jpg Pressekontakt: media@sdrpy.gov.sa Original-Content von: The Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de