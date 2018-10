Berlin/Buir (ots) – Die Großdemonstration der Initiative Buirer für Buir, des Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), von Campact, Greenpeace und NaturFreunde Deutschlands kann morgen wie geplant stattfinden. Das Verwaltungsgericht Aachen hob das Verbot der Demo auf. „Das ist heute die zweite schallende Ohrfeige für die NRW-Landesregierung und RWE“, so die Veranstalter. Die Demo mit Kundgebung am Hambacher Wald findet am 6.10. auf einer Wiese nördlich des S-Bahnhofs Buir statt. Eine Übersicht und Karte zum Standort der Bühne und weiteren Treffpunkten gibt es demnächst online unter www.stop-kohle.de/anreise. Die Seite wird schnellstmöglich laufend aktualisiert. Weitere Informationen für Pressevertreter: Für Interviewanfragen melden sich Journalistinnen und Journalisten am 6.10. bitte beim Medientreffpunkt in der Nähe der Bühne. Bildmaterial von der Demo wird morgen im Laufe des Tages eingestellt unter: www.flickr.com/photos/campact/ https://media.greenpeace.org/collection/27MZIFJWHD7VJ (Gemeinsame Pressemitteilung von Buirer für Buir, BUND, Campact, Greenpeace und NaturFreunde Deutschlands vom 5. Oktober 2018) Pressekontakt: Buirer für Buir: Andreas Büttgen, Pressesprecher, Mobil: 0173-5146141, E-Mail: andreas.buettgen@buirerfuerbuir.de BUND: Annika Natus, BUND-Pressesprecherin, E-Mail: annika.natus@bund.net, Mobil: 0170-1606658 (für Interviews mit Dirk Jansen, Geschäftsleiter BUND NRW, dem BUND-Vorsitzenden Hubert Weiger und dem BUND-Geschäftsführer Olaf Bandt) Campact: Christoph Bautz, Geschäftsführender Vorstand, über Olga Perov, Pressestelle Campact, Mobil: 0151-52582390, E-Mail: perov@campact.de Greenpeace: Martin Kaiser, Geschäftsführer, über Pressesprecher Gregor Kessler, Mobil: 0151-72702918, E-Mail: gregor.kessler@greenpeace.de NaturFreunde: Michael Müller, Bundesvorsitzender, E-Mail: mueller@naturfreunde.de; Uwe Hiksch, Mitglied des Bundesvorstandes und Demoanmelder, Tel.: 0176-62015902, E-Mail: hiksch@naturfreunde.de Original-Content von: BUND, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de