Tokio (ots/PRNewswire) – Dentsu Public Relations Inc. (http://dentsu-pr.com/), verantwortlich für die PR-Arbeit der Dentsu Group (Dentsu Inc.: TOKYO: 4324; ISIN: JP3551520004), gab am 22. Februar bekannt, dass die achte Ausgabe der preisgekrönten Veröffentlichtlichung, „Communicating: A Guide to PR in Japan“ (etwa: „Kommunikation: ein Leitfaden zur Pressearbeit in Japan“), ab dem 1. März 2018 als Taschenbuch sowie in elektronischer Ausführung durch Wiley Publishing Japan, eine Tochtergesellschaft von John Wiley & Sons (NYSE: JWA) (USA), erhältlich sein wird. Als weltweit drittgrößte Wirtschaftsmacht stellt Japan für viele Unternehmen, die ins Ausland expandieren wollen, eine attraktve Perspektive dar. Die kulturell und linguistisch einzigartigen Gegebenheiten des Landes gestalten die Anwendung global-gültiger Standards der Unternehmenskommunikation jedoch des öfteren schwierig, was in benachbarten Wirtschaftsstandorten wie Hong Kong oder Singapur nicht der Fall ist. Mit zahlreichen Informationen zur Überbrückung dieser Barrieren ist „Communicating“ ein Muss für PR-Praktiker, Geschäftsführer sowie Forscher im Bereich der Medienwissenschaften mit Interessensschwerpunkt Asien. Zusammengestellt und bearbeitet von einem internationalen Team aus Kommunikationsfachleuten konnte „Communicating“ seit seiner Erstveröffentlichung 1988 konsequent eine ausführliche Erkundung des komplexen Kommunikations-Ökosystems Japans in englischer Sprache bieten. 2015 erhielt die siebte Ausgabe den International Public Relations Association Golden World Award for Excellence. Die achte Ausgabe wurde aktualisiert und unter Einbeziehung neuester Entwicklungen, besonders im Bereich der sich stetig weiterentwickelten Digitalmedien und Social Media, umfangreich ergänzt. Darüber hinaus enthält die Ausgabe aufschlussreiche Fallstudien, die die Erfahrungen internationaler Marken wie Burberry, IBM, Jetstar Group und McDonald’s vor Ort darstellen. Der Ratgeber umfasst drei Hauptteile: Teil 1: Medien in Japan Eine ausführliche Darstellung der Medienlandschaft Japans, von dem anhaltenden Machteinfluss heimischer Mainstream-Medien bis hin zu Japans undurchschaubarem Presseklub-System, den Hauptmerkmalen der lokalen Nutzung sozialer Netzwerke und vieles mehr. Teil 2: Kommunikation mit Ihren Interessensvertretern Spezifische Ansätze zur Identifikation und Kommunikation mit dem Zielpublikum, einschließlich Forschung, innerbetrieblicher Kommunikation, B-to-B- und B-to-C-Strategien, Investorenbeziehungen, öffentliche Angelegenheiten, Corporate Citizenship, Krisenkommunikation und Werbung. Glossar & Anhang Eine Liste wichtiger japanischer Begriffe, aufschlussreiche Informationen zu Japan sowie hilfreiche Kontaktinformationen Ab dem 1. März, wird „Communicating: A Guide to PR in Japan“ landesweit als Taschenbuch in Japans größten Buchhandlungen erhältlich sein sowie weltweit über Books Kinokuniya-Filialen zu beziehen sein. Ab dem 25. April wird der Ratgeber auch als E-Book via iBooks und weiteren großen Online-Einzelhändlern verfügbar sein. Titelbild: http://prw.kyodonews.jp/opn/release/201802150999/?images Informationen zum Verfasser: Dentsu Public Relations Inc.( http://dentsu-pr.com/) Seit seiner Gründung 1961 hat Dentsu PR zahlreichen Unternehmen, Regierungsstellen und anderen Organisationen strategische Unterstützung geboten. Über 270 Mitarbeiter bieten Kunden umfangreiche Lösungen zum Reputationsmanagement, stärken ihre gesellschaftliche Kommunikationsfähigkeit durch Ansätze wie Datenanalyse, auf Erfahrung basierender Inhaltsgestaltung sowie optimierte Informationsverteilung. Dentsu PR wurde sowohl 2009 als auch 2015 vom Holmes Report zur Japan Consultancy of the Year ernannt. Foto – https://mma.prnewswire.com/media/644343/20180220_2060010_1.jpg Pressekontakt: Kyoko Fujii Dentsu Public Relations Inc. Tel: +81-3-6263-9016 E-Mail: info@dentsu-pr.co.jp Original-Content von: Dentsu Public Relations Inc., übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de