Köln (ots) – Der Verband der Soldaten der Bundeswehr e.V. (VSB) wählte im Rahmen des Bundesdelegiertentages am 19.12.2017 in Bad Marienberg eine neue Bundesleitung. Zum neuen Bundesvorsitzenden wurde Oberstleutnant Thomas Huhndorf gewählt. Stellvertretender Bundesvorsitzender wurde Hauptmann Andreas Füllmeier. Die Aufgabe des Bundesgeschäftsführers nimmt ab sofort Hauptmann Michael Hänsch wahr. Als Justiziar des VSB wurde Oberstleutnant der Reserve Tobias Ehmann im Amt bestätigt und steht der Bundesleitung sowie allen Mitgliedern in Rechtsfragen beratend zur Verfügung. Für die weiteren Positionen wurden Oberstleutnant Jörg Ehrich (Bundesschriftführer), Oberstabsfeldwebel Mathias Schmidt (Bundesschatzmeister) und Oberstabsfeldwebel Jürgen Siegler (Beauftragter für Beteiligungsrechte) in die Bundesleitung des VSB gewählt. Die neue Bundesleitung dankte den beiden Gründungsvorsitzenden, Oberstleutnant i.G. Ulrich Timmermann und Oberstabsfeldwebel a.D. Günter Rudkowski für ihr unermüdliches Engagement bei der Aufbauarbeit und Etablierung des Verbandes als alternative Interessenvertretung für die Soldatinnen und Soldaten in der Bundeswehr in den letzten Jahren. In der anschließenden konstituierenden Bundesvorstandssitzung stimmte die neue Bundesleitung mit den Bundesbeauftragten sowie den regionalen Vertretern die Ziele und Schwerpunkte der Verbandsarbeit in den nächsten fünf Jahren ab. In der zweitägigen Versammlung diskutierten die Delegierten aktuelle Themen des Verbandes, insbesondere die „9/10-Falle“ in der Gesundheitsversorgung von Soldatinnen und Soldaten auf Zeit im Alter. Zudem wurden die Satzung und verschiedene Ordnungen des VSB überarbeitet und aktuellen Erfordernissen angepasst. Pressekontakt: Verband der Soldaten der Bundeswehr e.V. (VSB) Pressesprecher: Roland Bösker c/o Verband der Beamten der Bundeswehr e.V. (VBB) Baumschulallee 18 a 53115 Bonn Telefon: 0228 – 97897867 E-Mail: bundesgeschaeftsstelle@vsb-bund.de Original-Content von: Verband der Soldaten der Bundeswehr e.V. (VSB), übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de