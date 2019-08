Shanghai (ots/PRNewswire) – Der 30-tägige Countdown zur zweiten World Artificial Intelligence Conference (WAIC 2019) begann offiziell am 31. Juli mit einer Feier im Shanghai World Expo Exhibition and Convention Center. Die Veranstaltung kündigte bedeutende neue Partnerschaften mit globalen Technologieriesen wie Amazon, IBM und Microsoft an, gefolgt von einer Zeremonie, bei der die über 800 ehrenamtlichen Schüler begrüßt wurden, die dazu beitragen werden, die Themen der KI-Konferenz in nur einem Monat zum Leben zu erwecken. Die Themen von WAIC 2019 werden sich auf vier Bereiche konzentrieren, die Tech-Foren, thematische Aktivitäten, Vorstellungen von KI-Anwendungen und außergewöhnliche Erfahrungen umfassen, so der Direktor der Shanghai Municipal Commission of Economy and Informatization, Jincheng Wu. „Anwendungsszenarien sind der wichtigste Boxring für KI. Shanghai, als eine der Pilotstädte, die Durchbrüche in der KI-bezogenen Technologie und ihren sozialen Auswirkungen testen wollen, hat die Richtlinien in die Wege geleitet, die die Entwicklung solcher Technologien vorantreibt, um die neuen Grenzen für die KI-Anwendung zu erkunden“, fügte er hinzu. Siebenundzwanzig Headline-Partner, darunter Alibaba, Amazon, IBM, iFlytek, Microsoft und Tencent, erhielten gestern Zertifikate, die ihre Innovationen in den Bereichen KI-Chips, 5G, Smart Drives, Roboter, intelligente Hardware, Sensor, Software und vor allem die KI-Integration in Bereichen wie Bildung, Medizin und Stadtmanagement einbringen sollen. Ein weiterer Höhepunkt der Veranstaltung war die symbolische „Flaggenübergabe“, die die Übertragung der Verantwortung auf die jungen ehrenamtlichen Helfer symbolisiert, die bei der Durchführung der Veranstaltung das Beste der Stadt repräsentieren werden. Um das Erlebnis für die Besucher zu verbessern und die wegweisende Technologiekonferenz zu bereichern, hat die Stadtverwaltung von Shanghai 800 ehrenamtliche Jugendliche aus lokalen Schulen rekrutiert. Die Besucher werden sehen, wie die stillen Mitwirkenden an verschiedenen Veranstaltungen teilnehmen und eng mit nationalen und internationalen Ausstellern zusammenarbeiten. Die World Artificial Intelligence Conference, die im September 2018 ihr Debüt gab, soll vom 29. bis 31. August dieses Jahres an zwei markanten Orten neben dem Bund – dem Expo Center, der Shanghai World Expo Exhibition Hall und Xuhui Binjiang – eröffnet werden. Die Regierung hat das Ziel, Shanghai zu einem Zentrum für Innovation zu machen, und unterstützt die Konferenz durch mehrere Initiativen und zahlreiche Projekte im Bereich des öffentlichen Vortraghaltens und öffentlichen Engagements. Die Veranstaltung zielt auch darauf ab, verschiedene Institutionen des Technologiesektors – von renommierten Universitäten und Forschungsinstituten bis hin zu privaten Unternehmen – miteinander zu verbinden, indem sie während der dreitägigen Veranstaltung zwei Gipfeltreffen über Wissenschaft und technologische Innovation und zehn Industriepanels abhält. Hochkarätige Wissenschaftler, Regierungsvertreter, Vertreter internationaler Organisationen und Wirtschaftsführer sind eingeladen, ihre Erkenntnisse über weitreichende Themen wie maschinelles Lernen, hirninspirierte Intelligenz und KI-Anwendungen in der Ära von 5G auszutauschen. Informationen zu World Artificial Intelligence Conference 2019 Unter dem Motto „Intelligent Connectivity, Infinite Possibilities“ ist die World Artificial Intelligence Conference 2019 eine Plattform für KI-Wissenschaftler, Weltführer und Unternehmer, um ihre Erkenntnisse über KI-Innovationen und -Anwendungen auszutauschen und die hellsten Köpfe unter einem Dach zu vereinen, um Aufschluss über die Zukunftsaussichten mit intelligenten Technologien geben zu können. Die Konferen zielt darauf ab, die Allerbesten aus Wissenschaft und Industrie zur Zusammenarbeit zu verbinden und bietet talentierten Innovatoren die Möglichkeit, die Welt zu verändern, Investoren zu treffen und ihre Ideen weltweit zu verbreiten. Photo – https://mma.prnewswire.com/media/955284/1.jpg Photo – https://mma.prnewswire.com/media/955285/2.jpg Pressekontakt: Zeng Long 18101691655 951320508@qq.com Original-Content von: 2019 WAIC, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de