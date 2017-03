„Der kleine Start“: Handwerkskammer und IHK informieren über Existenzgründung im Nebenberuf – Chance oder Risiko –viele Arbeitnehmer träumen vom Schritt in die Selbstständigkeit. Häufig wagen sie diesen aber nicht, weil sie ihren Arbeitsplatz nicht aufgeben wollen, die Risiken scheuen oder glauben, es gebe nicht zu überwindende Hindernisse.

In diesen Fällen könnte eine Gründung im Nebenerwerb interessant sein. Über die Möglichkeiten der nebenberuflichen Existenzgründung neben Job, Studium, Arbeitslosigkeit oder Familie informieren IHK zu Lübeck und die Handwerkskammer Lübeck am Mittwoch, 15. März 2017, ab 18 Uhr in den Räumen der Handwerkskammer Lübeck, Breite Straße 10 in 23552 Lübeck.

In Expertenvorträgen erfahren die Teilnehmer, wie sich die nebenberufliche Selbstständigkeit auf die gesetzliche Krankenversicherung auswirken kann, welche betrieblichen Versicherungen generell in Frage kommen könnten und welche Steuern Gründer bei einer nebenberuflichen Selbstständigkeit beachten müssen. Anmeldungen nehmen die Mitarbeiter des Service-Centers der IHK zu Lübeck unter Telefon (0451) 6006-0 oder per E-Mail: service@ihk-luebeck.de entgegen. Bei der Handwerkskammer ist Christiane Müller Ansprechpartnerin. Sie ist telefonisch unter (0451) 1506-238 oder unter der E-Mail betriebsberatung@hwk-luebeck.de zu erreichen. Mit diesem Beratungsangebot wollen die Kammern mehr Menschen für eine Gründung motivieren. So hat es sich die IHK zu Lübeck mit ihrer Initiative „Mein Unternehmen Zukunft“ zum Ziel gesetzt, das Feuer für das Unternehmertum wieder neu zu entfachen und mehr Menschen für den Schritt in die Selbstständigkeit zu begeistern.