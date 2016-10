Fotos: TBF/Holger Kasnitz – „Der Tatortreiniger“ putzt bei Sandra Hüller: Dreh für drei neue Folgen mit Bjarne Mädel – Heiko „Schotty“ Schotte ist erneut im Putzeinsatz: Vom 12. September bis zum 1. Oktober dreht Arne Feldhusen in Hamburg und Umgebung drei neue Folgen von „Der Tatortreiniger“. Diesmal steht mit Bjarne Mädel u. a. Sandra Hüller („Toni Erdmann“) als Hochschwangere vor der Kamera. Die Bücher stammen selbstverständlich wieder aus der Feder von Mizzi Meyer. Neben Bjarne Mädel und Sandra Hüller spielen Sebastian Blomberg, Stephan Schad, Jan-Peter Heyne, Bastian Reiber, Carol Schuler, Rafael Stachowiak und Katrin Wichmann mit. Das NDR Fernsehen zeigt die neuen Folgen voraussichtlich im Winter 2016.Mord, Sadisten, dreckige Partys – wo es für andere übel endet, beginnt für Schotty die Arbeit. Doch während die Flecken kommen und gehen, bleiben die großen Fragen des Lebens: Darf man als Tatortreiniger Angst vor einem Blasensprung haben? Was tun, wenn man einem unfähigen Clown den Selbstbewusstseins-Todesstoß versetzt? Wie sehen Selbstoptimierungs-Strategien für einen Tatortreiniger aus?

In der Episode „Özgür“ trifft Schotty in einer abgelegenen Pension auf die hochschwangere Silke. Dabei Schotty gerät in Panik, und das nicht nur aufgrund des Blasensprungs: Die norddeutsche Silke will ihren Sohn Özgür nennen. Es folgt eine von Wehen durchzogene Diskussion um das Für und Wider von Vornamen und die kleinen und großen Hürden im Leben eines heranwachsenden Kindes. Parallel zu Özgürs Weg durch den Geburtskanal erleben auch Silke und Schotty eine abenteuerliche Reise durch ihre eigenen Vorurteile und gewinnen so ein Stück Selbsterkenntnis.

„Schluss mit lustig“: Schotty wird im Kleinkunstverein gezwungenermaßen zum Versuchspublikum eines untalentierten Clowns (Bastian Reiber) und hält mit seiner Kritik nicht hinter den Berg. Es folgt eine Sinnkrise des Clowns, mit der Schotty erstmal fertig werden muss. Ist der Job Selbstverwirklichung oder eben doch bloßer Broterwerb?

„Sind Sie sicher?“: In einer Consultingfirma stößt Schotty auf den Geschäftsführer Grimmehein (Sebastian Blomberg), ein Sadist sondergleichen. Schotty, der Freibier für die Mitarbeitermotivation per se hält, können dessen Psychotricks nichts anhaben. Oder doch? Hat Schottys Chef etwa eine Evaluation in Auftrag gegeben? Ist Schotty mit seiner patzigen Art gerade dabei, seinen Job aufs Spiel zu setzen? Schotty muss sein ganzes Können unter Beweis stellen … Was bedeutet Würde eigentlich im Zeitalter ständig neuer Optimierungsstrategien?

„Der Tatortreiniger“ ist eine Produktion der Letterbox Filmproduktion GmbH (Produzentin: Kerstin Ramcke, Producer: Wolfgang Henningsen) im Auftrag des NDR. Die Redaktion haben Philine Rosenberg und Dr. Bernhard Gleim.