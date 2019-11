Desperados, das erste Bier der Welt mit Tequila-Geschmack, wurde in Südafrika mit einem monumentalen Party-Erlebnis unter dem Motto „What the Fusion“ eingeführt Tausende von Party-Besuchern kamen in das beliebte 1 Fox in Johannesburg zum wilden Desperados-Erlebnis, bei dem Gegensätze bei einer einmaligen Party zusammenprallten Neun Künstler, darunter Rouge, Black Motion, Shimza und Frau Cosmo, traten live auf Johannesburg, Südafrika (ots/PRNewswire) – Desperados, das erste Bier der Welt mit Tequila-Geschmack, wurde vor mehr als 20 Jahren geboren und ist in über 87 Ländern erhältlich. Es wurde in echter Desperados-Manier auf der Einführungsparty „What the Fusion“ in Südafrika zum Leben erweckt. Desperados erhellte die südafrikanische Party-Szene mit einer unvergesslichen Einführung der ersten Biers der Welt mit Tequila-Geschmack. Dieses einzigartige Bier wurde bei einer unvergesslichen Party im beliebten 1 Fox in Johannesburg eingeführt, einem monumentalen Event, das den Party-Besuchern ein aufregendes Erlebnis bot. Mit der Bezeichnung „What the Fusion“ zog die Party Tausende von Menschen an, die mit einer unglaublichen Mischung von gegensätzlichen Elementen verwöhnt wurden, um den feurigen Tequila und das eisgekühlte Bier ins Rampenlicht zu heben: da waren Stelzenläufer, Lavaströme, eine gigantische aufblasbare Schneekugel und Eisschollen. Bei der großen Enthüllung kollidierten diese gegensätzlichen Elemente im wahren Desperado-Stil, was eine sensationelle Party einleitete. Topaktuelle südafrikanische Künstler und DJs, darunter Adillxh, Major League, Muzi, Willy Cardiac, Rouge, Crazy White Boy, Black Motion, Ms Cosmo, Shimza sowie der Überraschungsgast Riky Rick traten auf und brachten die Menge zum Tanzen. Rapper Rouge sagt, dass die Energie der Party wirklich monumental gewesen sei. „Es war ein so einzigartiges Erlebnis, die Party-Besucher dabei zu beobachten, wie sie die verschiedenen Elemente der Party erkundeten. Es war sogar noch cooler, für sie zu spielen, als ich die Tanzvorstellung mit meinen Raps und energiegeladenen Rhythmen verband … eine berauschende Fusion, ebenso wie Tequila mit Bier!“ Zusätzlich zu den fantastischen Auftritten und einzigartigen Erlebnissen wurden die Party-Besucher mit Live-Darbietungen unterhalten – von menschlichen Spiegelbällen und Slinkies bis hin zu Stelzenläufern, die im Rhythmus der Musik aufleuchteten, und Tänzern mit klangreaktiven LED-Masken. Diederik Vos, Global Brand Director von Desperados, sagte: „Wir sind begeistert, die globale Expansion von Desperados fortzusetzen, wobei die Produkteinführung in Südafrika einen großen Meilenstein für die Marke darstellt. Eine Marke, die Südafrikanern ein neues und aufregendes Getränkeangebot für alle Partys bereitstellt. Desperados hat das Ziel, zum legendärsten Party-Getränk zu werden, und daher setzen wir uns dafür ein, die Party-Welt durch Kreativität und wilde Experimente voranzubringen.“ Desperados ist bei allen großen und lokalen Einzelhändlern sowie in Bars und Restaurants erhältlich. Beteiligen Sie sich am Party-Online-Gespräch unter #wearetheparty. Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1030861/Desperados_partygoers.jpg Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1030860/Desperados_What_The_F usion_party.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/1030860/Desperados_What_The_Fusion_party.jpg) Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1030934/Desperados_What_The_F usion_party.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/1030934/Desperados_What_The_Fusion_party.jpg) Pressekontakt: +44 (0) 814143793 Original-Content von: Desperados, übermittelt durch news aktuell

