Deutsche Telekom bietet die AirTies 4920 Starter Kits in 730 Telekom Shops und auch Online an Istanbul (ots/PRNewswire) – AirTies Wireless Networks (http://www.airties.com/), der am weitesten verbreitete Anbieter von Managed Wi-Fi Mesh-Lösungen für globale Telekommunikationsunternehmen, und die Deutsche Telekom (https://www.telekom.com/en/company/at-a-glance) geben bekannt, dass die leistungsfähige AirTies In-Home Wi-Fi Lösung für Festnetzkunden der Deutschen Telekom in ganz Deutschland verfügbar ist. Die Managed Mesh-Lösung von AirTies wurde entwickelt, um die Wi-Fi-Abdeckung und -Geschwindigkeit in den eigenen vier Wänden zu verbessern und alle drahtlosen Endgeräte mit der bestmöglichen Datenverbindung zu verbinden. Die Deutsche Telekom gehört mit rund 165 Millionen Mobilfunk-Kunden, 28,5 Millionen Festnetz- und 18,5 Millionen Breitband-Anschlüssen zu den führenden integrierten Telekommunikations-Unternehmen weltweit. AirTies ist ein international anerkannter Lieferant für leistungsfähige In-Home Wi-Fi Mesh-Lösungen und beliefert Unternehmen wie z.B. Orange, Singtel, Sky, Swisscom und viele weitere. „Die Deutsche Telekom ist weltweit an der Spitze bei der Einführung von Innovationen,“ sagt Philippe Alcaras, CEO von AirTies. „Wir teilen eine gemeinsame Vision, dass nicht nur schnelle Internetverbindungen in den modernen Haushalten benötigt werden, sondern auch leistungsfähige drahtlose Verfügbarkeit im gesamten Haushalt und für alle Endgeräte. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit bei der Implementierung der AirTies Managed Wi-Fi Mesh Lösungen“ Im Vergleich zu herkömmlichen Wi-Fi Lösungen, die meistens nur auf einem WLAN Zugangspunkt im Router oder Gateway basieren, können Kunden der Deutschen Telekom ab sofort das AirTies 4920 Starter Kit ( https://www.telekom.de/zuhause/geraete-und-zubehoer/wlan-und-router/a irties-4920-starter-kit) erwerben, dass aus zwei 4920 Mesh Wi-Fi Extender besteht und bei Bedarf modular auf bis zu sechs Extender in einem Mesh Netzwerk erweitert werden. Die kompakten und eleganten Wi-Fi Extender können überall im Haushalt installiert werden und erzeugen ein intelligentes Mesh Netzwerk, dass eine gleichmäßige, hochwertige und schnelle Internetverbindung ermöglicht. Zu den wichtigen Funktionen und Merkmalen zählen: – Hoch-performante MESH fähige WLAN Lösung zur optimalen Versorgung Ihres digitalen Zuhauses – Schnelle und einfache Konfiguration „Plug&Play“ inklusive sicherer Verschlüsselung der Daten (WPA/WPA2 Standard) über APP – Selbstoptimierendes MESH Protokoll für sichere und redundante Verbindungen – Automatische Kanal- und Frequenzbandauswahl (2,4 GHz und 5 GHz) für beste Performance basierend auf Echtzeit Optimierung der Netzwerkverbindung – Auch als WiFi Bridge / Kabelersatzlösung nutzbar, z.B. zwischen Router und Mediareceiver – 2 x Gigabit Ethernet LAN – Datenrate bis zu 1.3 GBs WLAN Netzwerk; 3 x 3 5 GHz Band 802.11ac & 2 x 2 802.11n 2.4 GHz Antennen – Unterstützt EntertainTV in HD-/UHD-Qualität – Abmessungen: 44 x 135 x 135 mm; – Gewicht: 150 g. AirTies beliefert Service Provider mit Endgeräten, Mesh Software, Anwendungen (Apps) und Cloud-basierten Überwachungssysteme, die ISPs in die Lage versetzen, ihren Kunden eine Managed Wi-Fi Mesh-Lösung bereitzustellen. Mit AirTies können Betreiber neue Möglichkeiten nutzen, um die Kundenzufriedenheit zu verbessern, zusätzliche Umsätze zu generieren und sich mit neuen erstklassigen Wi-Fi-Diensten abzuheben. Weitere Informationen zu AirTies finden Sie unter www.AirTies.com. Über AirTies AirTies wurde 2004 gegründet und ist der am weitesten verbreitete Anbieter von Wi-Fi Mesh Lösungen für Telekommunikation Unternehmungen auf der ganzen Welt. AirTies entwirft und entwickelt, Software und Hardware Lösungen für leistungsfähige drahtlose Netzwerke die benötige werden um hochauflösendes 4K / UHD Video Streaming in mehrere Räume- und Bildschirme zu verteilen. Das umfassende Produktangebot beinhaltet Mesh Extender, IPTV und OTT Set-top-Boxen und Wi-Fi Monitoring Software Lösungen. Die AirTies Technologie erhielt bereits mehrere internationale Auszeichnungen für die rasche und einfache Integration und die verbesserte WLAN Geschwindigkeit und Abdeckung im gesamten Haushalt. AirTies hat eine installierte Basis von über 15 Millionen Endgeräten und beliefert folgende namhafte Kunden wie z.B.: AT&T, Atlantic Broadband, Deutsche Telekom, Frontier, Orange, Midco, Singtel, Sky (SKY Q in UK; Deutschland; Italien; und New Zealand), Swisscom, Vodafone, Waoo. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite www.AirTies.com. Über Deutsche Telekom https://www.telekom.com/de/konzern/konzernprofil Pressekontakt: AirTies Pressekontakt -Jeremy Pemble oder Renee Burch JLM Partners für AirTies Tel: +1-206-381-3600 Email: JLM_AirTies_PR@jlmpartners.com Original-Content von: AirTies, übermittelt durch news aktuell

