Erfolgreiche Bestätigung stärkt die Stellung von UNISOC als einen der führenden Anbieter im Bereich Schmalband-IoT Schanghai (ots/PRNewswire) – Die Welt von heute ist ein Ort, an dem alles durch Daten, Geschwindigkeit und Technologien völlig verändert wird. Telefone, Gadgets, Anwendungen – alles wird ständig intelligenter und man kann, dank der rund um die Uhr verfügbaren digitalen Verbindungen, immer besser darauf zugreifen. Das Internet der Dinge (Internet of Things bzw. IoT) spielt bei der Verwandlung dieser vernetzten Zukunft in eine greifbare Realität eine enorm wichtige Rolle. Damit diese Vision noch schneller Wirklichkeit werden kann, hat die Deutsche Telekom kürzlich den NB-IoT-Chipsatz IVY8908A von UNISOC als eine der empfehlenswertesten Lösungen für NB-IoT zertifiziert. Aber was macht diese Entwicklung so wichtig und warum wird sie als Game-Changer angepriesen? Um das zu verstehen, muss man zunächst NB-IoT verstehen, und man muss das Besondere erkennen, wodurch sich der IVY8908A von anderen Lösungen unterscheidet und das durch UNISOC jetzt so leicht erreichbar ist. Was ist NB-IoT? Schmalband-IoT, Narrowband-IoT oder NB-IoT, wie es normalerweise genannt wird, ist eine auf bestimmten Standards basierende Technologie für WAN-Netzwerke mit niedrigem Energieverbrauch (Low Power Wide Area, LPWA). Dadurch wird eine ungeheure Menge an neuen IoT-Geräten und -Diensten auf der ganzen Welt überhaupt erst möglich. Es kann für Verbesserungen beim Energieverbrauch, bei der System-Kapazität und bei der Bandbreiteneffizienz von Endgeräten sorgen. Diese Technologie wird von allen großen Herstellern von mobilen Chipsätzen und der dazugehörigen Ausrüstung unterstützt und kann neben den mobilen 2G-, 3G- und 4G-Netzen bestehen. Zudem profitiert es von den Mobilnetzen bei Sicherheits- und Datenschutzfunktionen, wie etwa Datenintegrität, Instanzenauthentisierung und Unterstützung für eine vertrauliche Nutzer-Identifizierung und noch mehr. Was ist so besonders am IVY8908A von UNISOC? Der IVY8908A von UNISOC ist eine innovative, hoch integrierte NB-IoT-Einzelmodus-Lösung auf einem einzigen Chip. Sie verfügt über Funktionalitäten wie einen HF-Transceiver, einer CPU, einem Modem, Energie-Management, ROM-/RAM-Speicher und weiteren. Der IVY8908A unterstützt das 3GPP Release 14-Protokoll mit dem für Schmalband-IoT entsprechendem extrem niedrigen Stromverbrauch, größerer Kapazität und einer überragenden Reichweite. Darüber hinaus bietet er ein Bandbreitenspektrum von 690~2200MHz und kann an inländische wie ausländische Betreibernetze angepasst werden. Dadurch ist er ideal für intelligente Messgeräte (Smart Meter), Tracking-Geräte und ähnliche Produkte geeignet. Warum ist die Zertifizierung durch die Deutsche Telekom wichtig? Die Deutsche Telekom gehört zu den weltweit führenden integrierten Telekommunikationsunternehmen und versorgt aktuell rund 178 Millionen Mobil-Kunden, 28 Millionen Festnetzanschlüsse und 20 Millionen Breitbandanschlüsse. Die Deutsche Telekom, die beim Einsatz von NB-IoT führend ist, hat kommerziell betriebene NB-IoT-Netzwerke bereits in 8 europäischen Ländern und auch in den Vereinigten Staaten in Betrieb genommen. Nach der Zertifizierung durch die Deutsche Telekom entwickelt sich der IVY8908A von UNISOC zu einer der am häufigsten empfohlenen NB-IoT-Lösungen und wurde bereits in den „IoT Solution Optimizer“ der Deutschen Telekom integriert. Der „IoT Solution Optimizer“ von der Deutschen Telekom ist ein internet-basierter Service, der Unterstützung für die Leistungsmodellierung und -analyse bietet. Zudem hilft er die Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit von IoT-Lösungen zu gewährleisten, die unter jeweils besonderen Einsatzbedingungen entworfen wurden, was Kunden wiederum dabei unterstützt, geschäftsfähigere IoT-Lösungen zu entwickeln. Die Übernahme des IVY8908A in den „IoT Solution Optimizer“ der Deutschen Telekom bietet Kunden mehr Möglichkeiten, ausgereifte IoT-Produkte bereitzustellen. Auch wenn noch nicht alle Folgen dieser Bekanntmachung abzusehen sind, ist es dennoch spannend zu sehen, wie große Telekommunikationsanbieter derzeit konkrete Schritte hin zur Umsetzung der Vision einer hoch vernetzten und durch Technik vorangetriebenen Welt unternehmen. Zusammen mit weiteren Markteilnehmern in diesem Bereich, die die Übernahme von hoch modernen IoT-Lösungen derzeit beschleunigen, fühlen wir uns dazu verpflichtet, mehr Innovationen und bessere Kapazitäten für die Produktentwicklung bereitzustellen. Hieraus werden die Technologien von morgen entstehen und bei IoT-Geräten werden wir dadurch im Laufe der nächsten Jahrzehnte ein erhebliches Wachstum erleben. Pressekontakt: Eileen Wang +86-186-1661-1245 Eileen.wang@unisoc.com Original-Content von: UNISOC, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de