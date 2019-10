Bonn (ots) – Auch Unternehmensberatungen müssen den digitalen Wandel gestalten, um ihre Kunden weiterhin optimal unterstützen zu können. So kommen zum Beispiel die Vertriebswege, das Personalrecruiting oder die Kollaboration auf den Prüfstand. Digitale Instrumente helfen dabei, das eigene Consultingunternehmen zukunftsorientiert weiterzuentwickeln. Der diesjährige Beratertag bietet fachliche Impulse und Denkanstöße sowie eine Plattform für den unternehmensübergreifenden Erfahrungsaustausch von Consultants im Hinblick auf die Führung von Beratungsunternehmen. Veranstaltungsort ist am 15. November 2019 das Hilton Hotel Airport in Frankfurt. Ausgerichtet wird der Event vom Bundesverband Deutscher Unternehmensberater (BDU). Key-Notes + Plenumsformate: – Wirtschaftsentwicklung 2020 // Prof. Dr. Henning Vöpel, Hamburger Weltwirtschaftsinstitut – Herausforderungen für die Beratungsbranche // Live-Interview mit BDU-Präsident Ralf Strehlau – Die Zukunft der Unternehmensberatung – Weiterentwicklung der Geschäftsmodelle // Iris Grewe, Bearingpoint – Engpass Beraternachwuchs // Podiumsdiskussion – Agile Companies eat their competitors for breakfast! // Patrick W. Diemer, Lufthansa Airplus Parallele Sessions: – Mitarbeiterbindung, Anreizsysteme, Boni – Bewertung von Unternehmensberatungen – ERP/CRM-Tools für Unternehmensberatungen – Kommunikation, Akquisition und Kundenbindung – Tools für Kollaboration und für Präsentation -Zusammenarbeit mit studentischen Unternehmensberatungen Anmeldung + detailliertes Programm im Internet unter: https://www.bdu.de/veranstaltungen/deutscher-beratertag-2019 Der Teilnahmepreis beträgt 490 Euro + MwSt. Am Vorabend, 14. November 2019, findet für die Teilnehmer ab 19:00 Uhr ein Get-together in der Kongress-Location Hilton Hotel Frankfurt Airport (zusätzlicher Teilnehmerpreis: 95 Euro + MwSt.). Pressekontakt: Bundesverband Deutscher Unternehmensberater BDU e.V. Klaus Reiners // Pressesprecher Joseph-Schumpeter-Allee 29, 53227 Bonn T +49 (0) 228 9161-16 oder 0172 23 500 58, klaus.reiners@bdu.de Original-Content von: BDU Bundesverband Deutscher Unternehmensberater, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de