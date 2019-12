Berlin (ots) – Beim Landwirtschaftsdialog auf Einladung von Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel heute in Berlin erklärte der Präsident des Industrieverbands Agrar e. V. (IVA), Dr. Manfred Hudetz: „Deutschland braucht auch für die Zukunft eine leistungsfähige Landwirtschaft. Viele Menschen wünschen sich Regionalität auf dem Teller, auch, weil die heimische Produktion einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leistet. Die Politik ist gefordert, die Weichen so zu stellen, dass die landwirtschaftlichen Betriebe im Wettbewerb bestehen können. Dafür brauche es faire Marktbedingungen, Zugang zu modernen Technologien und eine leistungsfähige Daten-Infrastruktur, um die Chancen der Digitalisierung auf dem Acker zu nutzen.“ Der Industrieverband Agrar e. V. (IVA) vertritt die Interessen der agrochemischen Industrie in Deutschland. Zu den Geschäftsfeldern der 53 Mitgliedsunternehmen gehören Pflanzenschutz, Pflanzenernährung, Biostimulanzien und Schädlingsbekämpfung. Die vom IVA vertretene Branche steht für innovative Produkte für eine moderne und nachhaltige Landwirtschaft. Pressekontakt: Industrieverband Agrar e. V., Pressestelle Martin May Tel. +49 69 2556-1249 oder +49 151 54417692 Fax +49 69 2556-1298 E-Mail: may.iva@vci.de https://www.iva.de https://twitter.com/IVA_Presse Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/16070/4456296 OTS: Industrieverband Agrar e.V. (IVA) Original-Content von: Industrieverband Agrar e.V. (IVA), übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de