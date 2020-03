Las Vegas, Nevada (ots/PRNewswire) – KONSTRUKTIONSPLÄNE STEHEN ANDEREN HERSTELLERN KOSTENLOS ZUR VERFÜGUNG – Die ASTOUND Group, Designer und Produzent von Ausstellungen, Veranstaltungen und Erfahrungen, hat ihre Produktionseinrichtungen in Las Vegas, Portland, Milwaukee und Toronto umgerüstet, um im Rahmen von COVID-19 abgeschirmte Schalter für das Einchecken für Krankenhäuser und Kliniken herzustellen und bereitzustellen, die medizinischen Anforderungen genügen. Unser System wird zudem Abschirmung für Abholung und Einzelhandel innen und außen bieten. Die Einheit wurde als Teil einer Familie schnell einsetzbarer Lösungen konstruiert, die Mitarbeiter schützen sollen, welche vor Ort in den Bereichen Gesundheit, Einzelhandel und Vertrieb tätig sind und anderweitig Risiken ausgesetzt sein könnten. Gleichzeitig gibt ASTOUND Pläne bekannt, die Konstruktion des COVID-19 Rapid Assessment Center zu veröffentlichen, damit alle Hersteller mit entsprechender Kompetenz sofort an den Anstrengungen zur Bekämpfung der Pandemie teilnehmen können. „Als uns klar wurde, wie dringlich es ist, Menschen vor Ort zu schützen, wurde uns auch klar, dass wir eine breitere Lösung für den Kampf gegen COVID-19 anbieten sollten. Wir verfügen über die Kompetenz, sehr schnell zu konstruieren und zu produzieren. Deswegen war es für uns sehr sinnvoll, unsere Aufmerksamkeit hierauf zu richten“, sagte Andrew Pittam, Vizepräsident für Client Services bei ASTOUND Die Prototypen der Kioske wurden innerhalb von weniger als 72 Stunden in einem COVID-19 Rapid Assessment Center für Unity Health in Toronto (Kanada) entworfen, produziert und installiert. „Andrew, ich möchte Ihnen und den Rest des Teams von ASTOUND für das Wunder danken, das Sie in dieser Woche bewerkstelligt haben. Wir hatten heute eine Menge Besucher im Zentrum, die voller Erstaunen waren, dass dies machbar ist. Mein Dank geht auch an Marisa, Rick und den Rest des Teams. Dies wird dazu beitragen, Leben zu retten.“ – Unity Health Mittlerweile hat ASTOUND seine Herstellungskapazitäten ausgebaut, um für eine Reihe von Krankenhäusern in Nordamerika deutlich mehr Screening-Stationen bereitzustellen. Das Unternehmen ist in der Planungsphase einer Reihe von Assessment-Zentren für den Innen- und Außenbereich. ASTOUND bietet seine konstruktiven Lösungen zudem für alle Firmen, welche diese produzieren können, frei zum Download an. Dies ist Teil des Engagements, zum gemeinschaftlichen Kampf gegen COVID-19 beizutragen. „Zeit ist momentan der wichtigste Faktor, zu dem wir beitragen können. Wir veröffentlichen unsere Pläne für unser COVID-19 Rapid Assessment Center unter https://www.astoundgroup.com/containment (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=27 58902-1&h=1906259922&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o %3D2758902-1%26h%3D2802211339%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.astoundgroup.com%252 Fcontainment%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.astoundgroup.com%252Fcontainment&a=ht tps%3A%2F%2Fwww.astoundgroup.com%2Fcontainment) , damit alle Firmen mit Kapazität und Kompetenz zur Herstellung sofort zur Bekämpfung der Krankheit beitragen können. In dieser globalen Krise sind das einzige, was wir steuern können, unsere Reaktion und unser Beitrag. Unsere Kernwerte bei ASTOUND lauten ‚Think Big‘, ‚Build Love‘ und ‚Give Back‘. Wir hatten uns nie vorgestellt, dass sie auf diesem Niveau praktisch umgesetzt werden, aber es ist höchst inspirierend, zu sehen, wie sich das gesamte Unternehmen bei diesen Bemühungen engagiert.“ – Dale Morgan, Gründer und CEO Informationen zur ASTOUND Group ASTOUND ist eine weltweit tätige Agentur für Lösungen, die sich darauf spezialisiert hat, einprägsame Erfahrungen zu erdenken und gestalten, die Firmen mit ihren Kunden teilen können. Zu den Diensten von ASTOUND gehören architektonische Herstellung, Markenstrategie und Entwicklung, Gestaltung im Einzelhandel und Eröffnung von Läden, digitale Bindungen, Stände auf Messen, Veranstaltungen und Umgebungen. Unsere Niederlassungen finden sich auf dem gesamten nordamerikanischen Kontinent: Toronto, Los Angeles, Las Vegas, Milwaukee, Detroit und Portland. Wir verfügen derzeit über Fertigungseinrichtungen mit einer Fläche von mehr als 55.740 qm an Standorten an der Ost- und Westküste. RAPID ASSESSMENT CENTER – ANFRAGEN Kanada: Andrew Pittam, +1 (416) 316-1706 andrew@astoundgroup.com USA: Jen Chia, +1 (416) 889-1971 jen@astoundgroup.com Weitere Medien https://toronto.ctvnews.ca/oakville-manufacturer-produces-much-needed-hospital-e quipment-amid-covid-19-pandemic-1.4863005 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2 758902-1&h=3172286637&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26 o%3D2758902-1%26h%3D1412116456%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftoronto.ctvnews.ca%252F oakville-manufacturer-produces-much-needed-hospital-equipment-amid-covid-19-pand emic-1.4863005%26a%3Dhttps%253A%252F%252Ftoronto.ctvnews.ca%252Foakville-manufac turer-produces-much-needed-hospital-equipment-amid-covid-19-pandemic-1.4863005&a =https%3A%2F%2Ftoronto.ctvnews.ca%2Foakville-manufacturer-produces-much-needed-h ospital-equipment-amid-covid-19-pandemic-1.4863005) Kyle Bertrand: +1 (647) 983 5732, kbertrand@astoundgroup.com https://www.astoundgroup.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2758902-1&h=28 18036215&u=https%3A%2F%2Fwww.astoundgroup.com%2F&a=https%3A%2F%2Fwww.astoundgrou p.com) https://www.astoundgroup.com/containment (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=27 58902-1&h=1772818031&u=https%3A%2F%2Fwww.astoundgroup.com%2Fcontainment&a=https% 3A%2F%2Fwww.astoundgroup.com%2Fcontainment) Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/143062/4557743 OTS: ASTOUND Group Original-Content von: ASTOUND Group, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de