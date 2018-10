Bonn (ots) – Die phoenix-Wahlsendungen zur Bayern-Wahl am vergangenen Sonntag waren die Wahlsendungen mit dem höchsten Marktanteil seit Bestehen des Senders. Das geht aus den am Dienstagnachmittag veröffentlichten Zahlen zur Fernsehnutzung am Sonntag hervor. Die „phoenix vor ort“-Sendungen am Nachmittag und am späten Abend erzielten demnach einen durchschnittlichen Marktanteil von 1,2 Prozent bei im Durchschnitt 230.000 Zuschauern. Die Hauptsendung „phoenix vor ort: Aktuelles zur Bayern-Wahl“ von 16.30 Uhr bis 20.00 Uhr mit Helge Fuhst und Sonja Fuhrmann sowie Experten im Studio verzeichnete Höchstwerte von 370.000 Zuschauern und 2,5 Prozent Marktanteil. Damit war phoenix am späten Nachmittag über weite Strecken das meistgesehene Programm unter den Info- und Nachrichtenkanälen. Die „phoenix wahlrunde“ um 20.15 Uhr, in der Michaela Kolster die Wahlergebnisse aus Bayern zusammen mit namhaften Journalisten-Kollegen analysierte und einordnete, verfolgten 370.000 Zuschauer (MA 1,1 Prozent). Die Spätsendung „phoenix vor ort“ um 23 Uhr, in der Alfred Schier die Wahlergebnisse zusammenfasste und die wichtigsten Stimmen des Abends zur Wahl präsentierte, schalteten in der Spitze 140.000 Zuschauer ein (MA 1,1 Prozent). Zum Vergleich: Bei den Landtagswahlen im Jahr 2017 in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und dem Saarland erzielte phoenix jeweils einen Marktanteil von 0,7 Prozent, und bei der Wahl in Schleswig-Holstein waren es 1,0 Prozent. Am Wahlabend der Bundestagswahl 2017 lag der Marktanteil im Durchschnitt bei 1,0 Prozent bei 250.000 Zuschauern. https://www.phoenix.de/der-sender/presse/in-eigener-sache/die-baye rn-wahl-bei-phoenix-hoechster-marktanteil-aller-wahlsendungen-in-der- geschichte-des-senders-a-494735.html?ref=292997 Pressekontakt: phoenix-Kommunikation Pressestelle Telefon: 0228 / 9584 192 Fax: 0228 / 9584 198 presse@phoenix.de presse.phoenix.de Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de