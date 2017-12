… Die Bibel oder das Handy?

Was würde passieren, wenn wir unsere Bibel genauso wie unser Handy behandeln würden?

Wir würden die Bibel immer in unserer Tasche, der Hosentasche oder unserer Jacke mitnehmen.

Wir würden mehrere Male am Tag erwartungsvoll einen Blick darauf werfen.

Wir würden noch mal schnell nach Hause oder ins Büro, wenn wir sie dort vergessen haben.

Wir würden sie dafür verwenden, unseren Freunden ein paar nette Worte zu schicken.

Wir würden Sie so behandeln, als könnten wir ohne sie nicht leben.

Wir würden unseren Kinder eine geben – für ihre Sicherheit und um mit ihnen zu kommunizieren.

Der Unterschied zum Handy:

Die Bibel hat nie Probleme mit dem Netz!

Mit ihr hat man immer gute Verbindung, egal wo man sich befindet!

Man muss das Guthaben nicht wieder aufladen, da Jesus schon die Rechnung bezahlt hat und wir somit eine unbegrenzte Flatrate haben!

Vor allem kann die Verbindung nicht unterbrochen werden und die Batterie ist für ein Leben lang geladen!

*Notrufnummern*

Wenn du traurig bist, wähle Johannes 14!

Wenn du unruhig bist, wähle Psalm 51!

Wenn du besorgt bist, wähle Matthäus 6:19,34!

Wenn du in Gefahr bist, wähle Psalm 91!

Wenn Gott scheinbar sehr weit von dir entfernt ist, wähle Psalm 63!

Wenn dein Glaube eine Stärkung benötigt, wähle Hebräer 11!

Wenn du allein und verängstigt bist, wähle Psalm 23!

Wenn du meinst, du bist zu gefühllos und kritisch, wähle 1.Korinther 13!

Suchst du das Geheimnis des Glücks? Wähle Kolosser 3:12-17!

Wünscht du dir Ruhe und Frieden? Wähle Matthäus 11:25-30!

…das Buch ALLER BÜCHER IST VOLL VON FROHER BOTSCHAFT FÜR dich lieber Mensch!

…aber das Nachlesen steht ALLEIN in DEINER Verantwortung…!!!

***der HERR segne Dich/Euch***

In dem Sinne einen gesegneten Tag!!