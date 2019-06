Graz (ots) – Die internationale Shopping Community Cashback World und die e|motion sports GmbH Germany haben ein gemeinsames Tennis Cashback Programm gestartet. Durch diese Kooperation können Tennisfans unter anderem beim MercedesCup in Stuttgart attraktive Vorteile genießen. Am 12. Juni 2019 präsentierten die Cashback World und die e|motion sports GmbH Germany, der Organisator des Stuttgarter MercedesCups, im Rahmen einer Pressekonferenz das gemeinsame Tennis Cashback Programm erstmals der Öffentlichkeit. Durch die Zusammenarbeit mit der Cashback World wird der MercedesCup unter anderem mit einer eigenen Cashback Card ausgestattet, die allen Mitgliedern des Tennis Cashback Programms attraktive Einkaufsvorteile bei den 130.000 Partnerunternehmen der Cashback World ermöglicht. „Mit dem Tennis Cashback Programm vollziehen wir einen wichtigen strategischen Schritt, da wir unser Engagement im Breitensport erstmals auch auf den Tennissport ausweiten. Es ist daher eine große Ehre für uns, gerade hier beim MercedesCup, einem der schönsten Rasenturniere der ATP Tour, mit diesem Programm zu starten“, betont Rafal Pi?ta, CEO von myWorld International, dem internationalen Betreiber der Cashback World. „Der MercedesCup lockt jährlich 60.000 internationale Tennisfans auf das Gelände des TC Weissenhof. Es freut uns sehr, dass sie hier ab sofort nicht nur Spitzentennis erleben, sondern nun auch eine globale Shopping-Welt voller Einkaufsvorteile entdecken können“ , sagt e|motion Geschäftsführer Edwin Weindorfer. „Road2MercedesCup 2020“ mit Cashback-Vorteil Der Stuttgarter Rasenklassiker wartet dieses Jahr mit einem besonderen Highlight für alle ambitionierten Hobbyspieler auf: Ab Juli startet die „Road2MercedesCup 2020 powered by Cashback World“. Bei dutzenden Amateurturnieren in ganz Deutschland können ein Jahr lang Punkte gesammelt werden. Die 16 besten Spieler in verschiedenen Altersklassen matchen sich dann im Rahmen des nächstjährigen MercedesCup auf den Rasenplätzen des TC Weissenhof um Preise im Wert von 70.000 Euro. Mitglieder des Tennis Cashback Programms dürfen sich bei einer Anmeldung für die „Road2MercedesCup 2020 powered by Cashback World“ über Cashback freuen. Über e|motion Als Veranstalter von Sport- und Kulturevents begeistert e|motion seit 1991 nationale und internationale Besucher und Unternehmen. Strategisches Sponsoring als Marketingtool, Hospitality- und Incentive-Packages sowie Corporate Events für Unternehmen sind ebenso wesentliche Kernaspekte der Arbeit wie die Kreation, Planung und Umsetzung von Eigenveranstaltungen. Weitere wichtige Geschäftsfelder des Unternehmens sind das Management und die qualitätsvolle Vermarktung internationaler Athleten. e|motion inszeniert Erlebniswelten und macht Marken international spürbar. Neben dem MercedesCup in Stuttgart veranstaltet e|motion unter anderem auch die Erste Bank Open in Wien, das fünftgrößte Tennisturnier Europas. Mehr auf emotion.at/de (https://www.emotion.at/de/). Über die Cashback World Die internationale Shopping Community Cashback World bietet Konsumenten, die beim Einkaufen vor Ort sowie beim Online Shopping weltweit Geld sparen möchten, attraktive Einkaufsvorteile (Cashback und Shopping Points). Zusätzlich stellt die Cashback World Unternehmen ein unkompliziertes und innovatives Kundenbindungsprogramm zur Verfügung, das es ihnen erlaubt, Teil dieser Einkaufswelt zu werden. Die Cashback World ist derzeit in 47 Märkten vertreten. 13 Millionen Mitglieder nutzen bei rund 130.000 Partnerunternehmen weltweit die Einkaufsvorteile. Mehr auf cashbackworld.com (https://www.cashbackworld.com/). Kontakt: Silvia Kelemen Weihs Head of Public Relations/Company Spokesperson myWorld Solutions Tel.: +43 (0) 664/85 55 241 E-Mail:silvia.kelemen@myworld.com Original-Content von: mWS myWorld Solutions AG, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de