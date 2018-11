Guangzhou, China (ots/PRNewswire) – Die International Signs & LED Exhibition 2019 (ISLE oder „die Messe“) findet vom 3. bis 6. März im Bereich B des Canton Fair Complexes in Guangzhou (China) statt und bietet eine erstklassige industrielle Plattform für Beschilderung und LED-Technologie. Die Gesamtfläche der ISLE wird in diesem Jahr auf 120.000 m2 erweitert, was ein Beleg für das starke Wachstum der Branche ist. Neben völlig neuen Ausstellungsbereichen und umfassenderen und innovativeren Produkten wird die ISLE eine zusätzliche Messe zur Technologie und Anwendung kommerzieller Displays (Commercial Display Technology & Application Exhibition) veranstalten, im Rahmen welcher eine breite Auswahl an LED-Anzeigen/-Beleuchtung, Werbeschildern und Zubehör von Marktführern präsentiert wird. „In diesem Jahr erwarten wir mehr als 200.000 Besucher und 1.800 Aussteller aus der ganzen Welt“, sagte LI YINGJIE, Direktor der ISLE. „Im Gegensatz zu früheren Messen werden wir eine besser zusammengesetzte Ausstellung für unsere Teilnehmer schaffen und eine komplette Industriekette mit Einkaufserlebnissen aus einer Hand präsentieren. Wir hoffen, dass die Messe weiterhin mehr internationale Handelsmöglichkeiten für Aussteller und Einkäufer bietet.“ Nach vier Jahren Entwicklungszeit hat sich die ISLE schnell zu einem Branchenführer für die Bereiche LED, kommerzielle Displays, digitale Beschilderung und Werbetafeln entwickelt. Im Jahr 2019 wird die Messe mit einem neuen Thema „Big Advertising“ nicht nur Großbildschirme, audiovisuelle Technologie und Mainstream-Hersteller in der LED-Branche zusammenbringen, sondern auch auf neue Medien, 3D-Druck, Smart Signage, kommerzielle Endverbraucher, umweltfreundliche Baumaterialien und Messemarkenanbieter ausgedehnt. Zu den Ausstellungszonen auf der ISLE 2019 gehören: Internationale Messe für Beschilderung und LED: – Inkjet-Drucken – Digitale Beschilderung und Leuchtkasten – 3D-Drucken und intelligentes Carving – Umweltfreundliche Baumaterialen und Markenanbieter im Bereich Messe – Smart-Medien/Smart-Retail und intelligente Terminalausrüstung Internationale Messe zur Technologie und Anwendung kommerzieller Displays – LED-Anzeigetechnik und -Anwendung – Lösungen für Großbildschirme – LED-Beleuchtungstechnik Die ISLE wird das Guangzhou International Advertising Festival ausrichten und mehrere internationale Gipfelforen veranstalten, an denen nationale Akademiker, Experten und professionelle Einkäufer teilnehmen, um Branchenergebnisse auszutauschen und Entwicklungstrends zu diskutieren. Weitere Informationen finden Sie unter http://en.isle.org.cn. Informationen zur ISLE Die International Signs and LED Exhibition (ISLE) 2019, die von Canton Fair Advertising Co., Ltd. und der China Foreign Trade Guangzhou Exhibition General Corp (CFTE) veranstaltet wird, ist eine voll integrierte Plattform für professionelle, charismatische und intelligente Werbebeschilderung. Pressekontakt: Frau Suyi Bi Tel: +86-20-89268218 E-Mail: bishuyi@cantonfairad.com Frau Sarah Li Tel: +86-20-89268248 E-Mail: lizefan@isle.org.cn Herr Sparta Zhang Tel: +86-20-892683292 E-Mail: zhanghuilong@isle.org.cn Photo – https://mma.prnewswire.com/media/786687/The_2019_Internationa l_Signs__LED_Exhibition.jpg Original-Content von: Canton Fair Advertising Co., Ltd, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de