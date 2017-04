DIE LINKE sieht sich auf gutem Weg in den Landtag – DIE LINKE. in Lübeck und ihre Spitzenkandidatin Katjana Zunft sieht sich mit ihren Wahlkampf auf einem erfolgreichen Weg. „Der Wahlkampfverlauf und die Rückmeldungen über die neuen Plakate sind durchweg positiv.

Auch das Verteilen der Wahlkampfmaterialien verläuft sehr gut. Als Zeichen der hanseatischen Solidarität haben uns am Wochenende zusätzlich Genossinnen und Genossen aus Hamburg-Mitte geholfen, die sich unseren Dank verdient haben,“ so Katjana Zunft, Landtagskandidatin auf Listenplatz drei.

DIE LINKE. bemängelt jedoch die Fairness einiger Veranstalter von Podiumsdiskussionen. Nicht eingeladen war DIE LINKE bei der Podiumsdiskussion der Lübecker Universität, was bei vielen Studierenden für Unmut sorgte. „Ich finde es auch bedauerlich, dass die Lübecker Nachrichten sich vor der Präsentation aller zukünftiger Landtagsabgeordneten drückt und unsere Kandidatin Katjana Zunft nicht vorstellt. Immerhin hat Katjana Zunft gute Chancen in den Landtag einzuziehen,“ so Ragnar Lüttke, Wahlkampfverantwortlicher der Lübecker Linken.

In den zwei verbleibenden Wochen bis zur Wahl liegen noch der 1.Mai und die Veranstaltung am 2. Mai mit Gregor Gysi auf dem Schrangen. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr und neben Gregor Gysi wird auch Katjana Zunft sprechen. Für die musikalische Untermalung sorgt Lizzy Liebe.