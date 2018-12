Düsseldorf (ots) – In Zusammenarbeit mit der Bundesregierung wurden am Freitagabend zum elften Mal Spitzenleistungen der Nachhaltigkeit in Wirtschaft, Kommunen und Forschung prämiert. Ehrenpreise erhielten US-Schauspieler Richard Gere, die westafrikanische Sängerin Angélique Kidjo sowie der irische Musiker Rea Garvey für soziales und ökologisches Engagement. Im Mittelpunkt von Europas größter Auszeichnung für ökologisches und soziales Engagement standen am Freitagabend die Akteure und Projekte, die den Wandel hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft unterstützen. Deutscher Nachhaltigkeitspreis Unternehmen 2019 – Großunternehmen: Symrise AG – Unternehmen mittlerer Größe: KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG und Milchwerke Berchtesgadener Land Chiemgau eG (Jurybegründung) – KMU: BeoPlast Besgen GmbH (Jurybegründung) Deutscher Nachhaltigkeitspreis „Globale Partnerschaften“ 2019 – Kommunale Partnerschaften: Stadt Wernigerode und Hoi An, Vietnam – Unternehmenspartnerschaften: Fosera Solarsystems GmbH & Co.KgaA und VITALITE Zambia Ltd., Sambia Deutscher Nachhaltigkeitspreis für Städte und Gemeinden 2019 – Großstadt: Münster – Stadt mittlerer Größe: Eschweiler – Kleinstadt oder Gemeinde: Saerbeck Deutscher Nachhaltigkeitspreis Forschung 2019 – F.R.A.N.Z. – Gemeinsam für mehr Vielfalt in der Agrarlandschaft Deutschlands nachhaltigstes Produkt 2019 (REWE Group-Verbrauchervoting) – Goldeimer Toilettenpapier von WEPA Hygieneprodukte DGNB Preis „Nachhaltiges Bauen“ 2019 – Rathaus Freiburg (Jurybegründung) Next Economy Award (Startup-Preis des Deutschen Nachhaltigkeitspreises) – Kategorie People: Social-Bee gGmbH (Jurybegründung) – Kategorie Resources: SIRPLUS UG (Jurybegründung) – Kategorie Change: NUMAFERM GmbH (Jurybegründung) „Deutschlands nachhaltigstes Großunternehmen 2019“ ist der Hersteller für Duft- und Geschmacksstoffe Symrise. Die Jury würdigte vor allem das Nachhaltigkeitsengagement innerhalb der Lieferkette. Bei den Unternehmen mittlerer Größe konnten der Wuppertaler Zangenhersteller KNIPEX sowie die Milchwerke Berchtesgadener Land mit ihren ökologischen und sozialen Leistungen überzeugen. In der Kategorie KMU siegte der Hersteller von Kunststoffbauteilen BeoPlast durch die Setzung wegweisender Nachhaltigkeitsstandards in der Automobilbranche. In „Deutschlands nachhaltigster Großstadt 2019“ Münster werden wichtige Entscheidungen von Politik, Verwaltung und Bürgern im Sinne des „Münster-Konsens“ gemeinschaftlich und beteiligungs-orientiert getroffen. Unter den Städten mittlerer Größe überzeugte die Stadt Eschweiler, weil sie Herausforderungen des Strukturwandels durch eine starke regionale und internationale Netzwerkarbeit beantwortet. Die Kleinstadt Saerbeck wurde für ihr beispielhaftes Engagement für den Klimaschutz und die Energiewende ausgezeichnet. Alle drei Kommunen erhalten von der Allianz Umweltstiftung eine Fördersumme von jeweils 30.000,- Euro zur Umsetzung individueller Nachhaltigkeitsprojekte. Mit dem Ehrenpreis des Deutschen Nachhaltigkeitspreises 2019 zeichnete die Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e. V. US-Schauspieler und Aktivist Richard Gere für seine lebenslange Verpflichtung für die Menschenrechte aus. Die beninisch-französische Sängerin Angélique Kidjo wird für ihren jahrzehntelangen Einsatz für die Bildung und Gleichstellung von Frauen in Afrika geehrt. Rea Garvey erhält den Preis als Gründer der Stiftung „Saving An Angel“ sowie des „Clear Water Projects“. Weitere Auszeichnungen gingen an die Stadt Wernigerode/ Hoi An, Vietnam und die Fosera Solarsystems GmbH/ VITALITE Zambia Ltd., Sambia (Deutscher Nachhaltigkeitspreis „Globale Partnerschaften“), das Forschungsprojekt „F.R.A.N.Z.“ (Deutscher Nachhaltigkeitspreis Forschung), Goldeimer Toilettenpapier von WEPA Hygieneprodukte (Deutschlands nachhaltigstes Produkt) und das Rathaus Freiburg (DGNB Preis „Nachhaltiges Bauen“). Über den „blauen Teppich“ aus recycelten Fischernetzen gingen am Abend 1.200 Gäste aus Unternehmen, Kommunen, Spitzenpolitik, Forschung und Zivilgesellschaft. Unter den Bühnenakteuren befanden sich Bundespräsident a. D. Christian Wulff, die BundesministerInnen Katarina Barley, Svenja Schulze und Gerd Müller, TV-Journalistin Dunja Hayali und Popsänger Sasha. Musikalische Höhepunkte des festlichen Abends waren die Auftritte der US-Gruppe „Naturally 7“ sowie der Ehrenpreisträger Angélique Kidjo und Rea Garvey. Durch den Abend führte der Initiator des Preises, ZDF-Wissenschaftsjournalist Stefan Schulze-Hausmann. Weitere Informationen und Pressebilder zu allen Siegern und Finalisten erhalten Sie im Pressecenter unter www.nachhaltigkeitspreis.de/presse. Pressekontakt: Sebastian Klement, Deutscher Nachhaltigkeitspreis, +49 211 5504 5511, presse@nachhaltigkeitspreis.de Original-Content von: Deutscher Nachhaltigkeitspreis, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de