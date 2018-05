Toronto (ots/PRNewswire) – The Stars Group Inc. (Nasdaq: TSG) (TSX: TSGI) kündigte heute an, dass sie die Finanzergebnisse für das 1. Quartal mit Ende 31. März 2018 vor Handelsbeginn am Donnerstag, den 10. Mai 2018, bekannt geben und eine Telekonferenz und Webcast um 08:30 Uhr Eastern Time veranstalten wird, um die Ergebnisse zu besprechen. – Wenn Sie an der Telekonferenz teilnehmen möchten, wählen Sie bitte zehn Minuten vor dem geplanten Gesprächsbeginn die Rufnummer +1-877-451-6152 oder +1-201-389-0879. – Die Aufzeichnung der Telekonferenz wird zwei Stunden später unter den Rufnummern +1-844-512-2921 oder +1-412-317-6671 verfügbar gemacht. Die Konferenz-ID-Nummer lautet 13678731. – Sie können über den folgenden Link auf den Webcast zugreifen: http://public.viavid.com/index.php?id=129256 Über die Stars Group Die Stars Group ist ein führender Anbieter technologiebasierter Produkte und Dienstleistungen in der weltweiten Gaming- und interaktiven Unterhaltungsbranche. Die Stars Group ist direkt oder indirekt, auch über ihre Tochtergesellschaft Stars Interactive Group, Eigentümerin von Gaming- und verwandten Verbraucherunternehmen und -marken wie PokerStars, PokerStars Casino, BetStars, Full Tilt sowie der PokerStars Players No Limit Hold’em Championship, der European Poker Tour, der PokerStars Caribbean Adventure, der Latin American Poker Tour, der Asia Pacific Poker Tour, des PokerStars Festival und der PokerStars MEGASTACK Live-Poker-Tour sowie der entsprechenden Event-Marken. Diese Marken verfügen zusammen über Millionen registrierter Kunden weltweit und bilden gemeinsam das größte Pokerunternehmen der Welt. Hierzu gehören Online-Poker-Spiele und -Turniere, gesponserte Live-Poker-Wettbewerbe, Vertriebsmodalitäten für markenspezifische Pokerräume in beliebten Casinos in Metropolen überall auf der Welt sowie für Fernsehen und Internet erstellte Poker-Programme und -Inhalte. Die Stars Group bietet über manche dieser sowie über andere Marken auch Gaming-Produkte an, die nichts mit Poker zu tun haben, z. B. Casino und Sportwetten. Die Stars Group verfügt über manche ihrer Tochtergesellschaften über die Lizenz oder die Erlaubnis dafür, ihre Produkte und Dienstleistungen in verschiedenen Gebieten weltweit anzubieten, oder bietet diese über Drittlizenzen und -genehmigungen an. Zu diesen Gebieten gehören Europa, innerhalb und außerhalb der Europäischen Union, Australien, Nord-, Mittel- und Südamerika sowie weitere Regionen. PokerStars, die meistlizenzierte Online-Gaming-Marke der Welt, verfügt konkret über Lizenzen bzw. verwandte Betriebsgenehmigungen für 17 Hoheitsgebiete. Ansprechpartner für Investoren: Tim Foran, Tel.: +1-437-371-5730, ir@starsgroup.com; Ansprechpartner für Medien: Eric Hollreiser, Press@starsgroup.com Original-Content von: The Stars Group Inc, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de