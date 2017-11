– Das Zentrum wird demnächst den weltweit ersten Index veröffentlichen, der den Status von Innovation, Unternehmertum und Risikofinanzierung in China darstellt Schanghai (ots/PRNewswire) – Zwei Institute der Tongji Universität, die School of Economics and Management (Tongji SEM) und das Advanced Institute of Business Research (AIBR), haben gemeinsam mit Shenzhen CDF-Capital, einem Unternehmen für private Kapitalbeteiligungen und Risikokapital, das Research Center of Innovation, Entrepreneurship and Venture Financing [Forschungszentrum für Innovation, Unternehmertum und Risikofinanzierung] an der Tongji Universität gegründet. Im Mai 2018 wird der weltweit erste Index of Innovation, Entrepreneurship and Venture Financing zeitgleich mit der International Exhibition of Innovation and Entrepreneurship seine Weltpremiere feiern. Der Index wird auf der Grundlage mehrdimensionaler Datenquellen und eines algorithmischen Modells erstellt, das die Bemühungen der chinesischen Regierung in diesem Bereich in Kombination mit makroökonomischen Grundlagen, der Anzahl der für technologische Innovationen verfügbaren Ressourcen und der relativen Stärke der Ressourcen, dem Reifegrad und der Aktivität sowohl der chinesischen Wirtschaft insgesamt als auch der Finanzmärkte und des Risikofinanzierungssektors des Landes untersucht. Des Weiteren wird das soziale Umfeld analysiert. Damit bietet er politischen Entscheidungsträgern, Praktikern, Akademikern und Pädagogen Informationen über die multidimensionalen Merkmale der Natur von Innovation, Unternehmertum und Risikofinanzierung in ganz China. Der Vizepräsident der Tongji Universität, Prof. Jiang Bo, sagte, die Universität plane, das neue Forschungszentrum mit allen verfügbaren Ressourcen zu unterstützen. Mit dem Research Center of Innovation, Entrepreneurship and Venture Financing als Plattform, welche die bereichsübergreifende Integration und Weiterentwicklung von Abteilungen und Disziplinen ermöglicht, wird die Tongji Universität die bereichsübergreifende Integration und Entwicklung von SEM mit anderen Instituten der Schule erleichtern, um eine tiefere Integration und Zusammenarbeit zwischen der Industrie, der Wissenschaft und der Welt von F&E zu fördern. Darüber hinaus wird die Tongji Universität das Modell für die Ausbildung von Talenten weiter verbessern, ihre Investitionen in soziale Entwicklung erhöhen, die internationale Zusammenarbeit und den internationalen Austausch fördern und die Entwicklung innovativer Institute sowie Chinas Programms für World-class Universities and First-class Disciplines [Weltklasseuniversitäten und erstklassige Disziplinen] vorantreiben, einer Regierungsinitiative zur Steigerung der Qualität der Ausbildung an chinesischen Universitäten und Hochschulen. Der Dekan von SEM, Li Yuan, Professor an der Universität und Experte für Forschung in Innovation und Unternehmertum ist der Ansicht, dass der Index of Innovation, Entrepreneurship and Venture Financing zum Aufbau eines großen Rechenzentrums beitragen wird, das mithilfe von Forschungsergebnissen aus einem breiten Spektrum von Disziplinen, einschließlich Wirtschaftsmanagement, Informationstechnologie sowie Geistes- und Sozialwissenschaften wichtige Daten über Innovation, Unternehmertum und Risikofinanzierung liefern wird. Die Tongji Universität und SEM beabsichtigen, das Fachwissen internationaler Experten zu nutzen, um sich auf die spezifischen Belange Chinas und später auf die Themen Innovation, Unternehmertum und Risikofinanzierung zu konzentrieren, mit denen die Länder konfrontiert sind, auf welche die One Belt, One Road Initiative ausgerichtet ist. Das Ziel ist die Schaffung eines neuen Modells, das die Zusammenarbeit zwischen Forschungsorganisationen, Universitäten und Industrieführern erleichtert. Pressekontakt: Chen Lei +86-13651756198 helena_sem@tongji.edu.cn Original-Content von: School of Economics and Management, Tongji University, übermittelt durch news aktuell

