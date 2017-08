Dietmar Bartsch eröffnet LINKEN Wahlkampf in Lübeck – Der Fraktionsvorsitzende der LINKEN im Bundestag, Dr. Dietmar Bartsch, kommt zur Auftaktveranstaltung des Schleswig Holsteinischen Bundestagswahlkampf nach Lübeck.

Mit einem feueroten Truck touren die Spitzenkandidaten der LINKEN durch die Republik, erster Stopp in Schleswig Holstein ist am Dienstag den 30. August ab 16 Uhr auf dem Markt in Lübeck.

Mit dabei sein, werden der Berliner Liedermacher Tobias Thiele, der Spitzenkandidat für Schleswig Holstein Lorenz Gösta Beuthin und der Lübecker Kandidat Sascha Luetkens für den Landeslistebnplatz 4

Ab 16 Uhr beginnt ein buntes Vorprogramm, mit Spielen, Torwandschießen, Popcorn und der Möglichkeit, mit den Kandidaten in das persönliche Gespräch zu kommen.

Dr. Dietmar Bartsch wir ab 18 Uhr auf der Bühne stehen, um sich und das Prgramm der LINKEN: „Sozial. Gerecht. Frieden. Für alle.“ für die Bundestagswahlen am 24. September 2017 vorzustellen.