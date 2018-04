Gütersloh (ots) – – Aktuelle ISG „Provider Lens[TM] Digital Transformation Services & Solutions 2018“ – Arvato Systems ist „Leader“ im Segment „Intelligent Operations – Midmarket“ – Umfangreiche Cloud-Kompetenz bei Arvato Systems Arvato Systems wurde in der soeben erschienenen Studie „Digital Transformation Services & Solutions 2018“ von ISG, einem der der führenden Marktforschungs- und Beratungshäuser im Informationstechnologie-Segment, als „Leader“ im Bereich „Intelligent Operations – Midmarket“ ausgezeichnet. Voraussetzung für die Klassifizierung als Leader ist laut ISG ein hoch attraktives Produkt- und Serviceangebot sowie eine ausgeprägt starke Markt- und Wettbewerbsposition. Wesentliches Merkmal des Marktsegmentes Intelligent Operations, so die Studie, ist die Verknüpfung klassischer Operational Excellence und technologischer Raffinesse mit Know-how im Bereich Managed Services. Damit gehe „ein tiefes Verständnis für die geschäftlichen und somit branchenspezifischen Herausforderungen der Kunden einher.“ Auf Provider-Seite zähle zudem „das Zusammenspiel von IT-Trendthemen (beispielsweise Data Analytics, Cloud Computing, Internet of Things, Mobile Enterprise/Business sowie Cybersecurity) als eine Grundvoraussetzung in diesem Marktsegment.“ Zur Beurteilung der Anbieter dient ISG ein umfangreicher Kriterienkatalog, der Aspekte wie beispielsweise die Erfahrung in der individuellen Cloud Data Center Konzeption, Hilfestellung beim Launch von Cloud-Ressourcen, Cloud Engineering/Architektur-Kompetenzen, IT-Governance- und Security-Kompetenzen, Data-Analytics- bzw.- Big-Data-Erfahrungen oder auch Partnerschaften mit relevanten Cloud-Anbietern beinhaltet. Konkret heißt es in der Studie, „Arvato Systems bietet mit seiner Plattform Service-Module für alle Cloud Umgebungen an; der Betrieb erfolgt in eigenen zertifizierten Rechenzentren in Deutschland. Partnerschaften zu den großen Cloud-Providern AWS und Microsoft Azure und anderen Internet Service Providern (ISP) erweitern die Möglichkeit hin zu einer Multi-Cloud-Architektur. Arvato Systems bietet umfangreiche Cloud Services an, die Schritt für Schritt parallel zum laufenden Betrieb umgesetzt werden können.“ Darüber hinaus wird Arvato Systems‘ Branchenexpertise in Segmenten wie Handel, Medien, Energie oder Gesundheit hervorgehoben ebenso wie das SAP-Angebot. Für Arvato Systems ist die Klassifizierung als Leader durch ISG sowohl Bestätigung als auch Ansporn dafür, den eingeschlagenen Kurs als Multi-Cloud-Experte und Wegbegleiter für die Digitale Transformation von Unternehmen – nicht zuletzt im Mittelstand – fortzusetzen. Pressekontakt: Marcus Metzner Chief Marketing Officer Arvato Systems Phone: +49 5241 80-88242 press@arvato-systems.de Original-Content von: arvato, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de