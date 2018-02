Majuro, Marshallinseln (ots/PRNewswire) – DIW zielt mit dem Release seines Krypto-Assets DIW Token (https://DIWtoken.com) und dem nachfolgenden Crowdfunding darauf ab, sein ehrgeiziges Projekt zu finanzieren, das die Schaffung einer auf der Blockchain-Technologie beruhenden globalen Plattform beinhaltet, auf der Unternehmen und Personen Services, Geld und sensible private Daten auf eine völlig sichere Art und Weise austauschen können. Das Gateway der Plattform wird ein hochsicherer Datentresor sein, der einem jeden Mitglied zur Verfügung stehen wird, um darin seine privaten sensiblen digitalen Daten aufzubewahren. Das Projekt plant außerdem, ein einfach integrierbares Kassensystem für bestehende E-Commerce-Websites zu veröffentlichen, das Kryptowährungen akzeptiert. Und schließlich plant DIW, seinen Service im Gesundheitswesen einzusetzen, um kritische elektronische Patientenakten zu handhaben. (Logo: https://mma.prnewswire.com/media/640522/DIW_Token_Logo.jpg ) Um teilzunehmen, besuchen Sie bitte https://DIWtoken.com Das ICO von DIWtoken.com wird durchgeführt von Alcaeus Labs. Der CEO und Mitbegründer von Alcaeus Labs, Stephanos Constantinou, sagte über das Projekt: „Wir sind begeistert, an der riesigen Aufgabe zu arbeiten, die wir übernommen haben. Das Projekt hat einen globalen Maßstab mit einem weitreichenden Effekt. Das Team hinter DIW ist überzeugt, dass Blockchain-Technologie es zum ersten Mal möglich macht, persönliche Daten oder Unternehmensdaten endgültig und vollständig abzusichern. Jeder in unserem Team ist begeistert und mit vollem Einsatz dabei, um den Erfolg des Projekts sicherzustellen, dessen Möglichkeiten endlos sind.“ Aktueller Status des Projekts: DIW bietet in seiner Crowdfunding-Aktion 700 Millionen DIW-Token an. Das Projekt befindet sich zurzeit in seiner Whitelist-Privatbeteiligungsphase, in der frühe Teilnehmer die maximale Anzahl von DIW-Token pro ETH bekommen können. Die PRE-ICO-Phase wird vom 6. bis zum 20. März stattfinden. Danach findet das ICO vom 27. März bis zum 10. April 2018 statt. Um teilzunehmen, besuchen Sie https://DIWtoken.com Bisher von DIW erreichte Meilensteine: – Launch seiner positiv aufgenommenen Website. – Launch des offiziellen Videos. – Veröffentlichung des Whitepapers. – Hat positiven Anklang bei mehreren Experten und Websites erhalten. – Launch seines äußerst beliebten Ankündigungs-Thread und seiner Belohnungsaktion im zentralen Forum der Krypto-Branche, Bitcoin-Talk. – Launch des erfolgreichen Telegram-Kanals und der Telegram-Gruppe von DIW mit mehr als 10.000 Mitgliedern. – Aktive Präsenz in sozialen Medien, auf Reddit und Medium. DIW ist eine sichere, auf der Blockchain-Technologie basierende digitale Plattform, die Ihr digitales Leben absichert und Ihnen den Zugang zu einer verschlüsselten dezentralisierten Welt bietet. Pressekontakt: Chris Zenios +357-95-582633 Info@diwtoken.com Original-Content von: DIW Token, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de