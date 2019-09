Guangzhou, China (ots/PRNewswire) – Am 1. Oktober wird in Peking, der Hauptstadt Chinas, eine große Veranstaltung stattfinden, um den 70. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China zu feiern. Die letzten 70 Jahre waren in China von gewaltigen Veränderungen geprägt, die große Auswirkungen auf die Entwicklung der Menschheitsgeschichte haben. Menschen aus der ganzen Welt haben in China ihre Träume verfolgt und sind ein wichtiger Bestandteil der Bemühungen Chinas, die Reformen und die Öffnung wie eine aufsteigende diatonische Skala weiter zu vertiefen. Guangdong ist führend bei der Gewinnung ausländischer Talente, was zu einem großen Teil auf die Belt and Road Initiative (BRI), die Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area (GBA) und die neue Rolle Shenzhens als Pilot-Demogebiet zurückzuführen ist. Die Nanfang Media Group hat sieben Expatriates im Alter von 10-70 Jahren in Guangdong befragt. Der 2010 während der Asienspiele in Guangzhou geborene Yash aus Singapur sagte, er wolle seinen Traum verwirklichen, in Guangzhou wissenschaftlicher Doktor zu werden. Nikita Nikandrov, eine russische Studentin der MSU-BIT-Universität Shenzhen, sagte: „Durch die BRI können russische Studenten zusammen mit chinesischen Studenten lernen. Wir können gemeinsam neue Ideen und Geschäftskonzepte entwickeln.“ Rachel Rommeswinkel aus den USA begann ihre Karriere als Beauty-Bloggerin in Dongguan und hat über eine Million Fans auf Bilibili und Weibo. Sie sagte, dass sie weiterhin chinesische Traditionen, Kultur und Technologie über ihre Videos teilen wird. Leticia de Lassus aus Frankreich, Leiterin des JJB International Montessori AMI Centers in Guangzhou, kommentiert: „Bildung ist wie das Zuknöpfen einer Jacke. Wenn der erste Knopf falsch geknöpft wird, finden die anderen nie den richtigen Platz.“ Der chinesisch-amerikanische Staatsbürger Henry Xiao glaubt, dass sein Unternehmen im Herzen der GBA mehrere Vorteile in Form von neuen Richtlinien, Regierungspolitiken und Kapital, insbesondere in Form von Talenten, genießen kann. Der Produzent der Nanta-Show Sean Choi aus Südkorea sagte, dass die Guangdong-Küche auf der ganzen Welt berühmt sei. Es sei gut, die Nanta-Show in Guangdong vorzustellen. Stephan Mohler aus der Schweiz, der technische Qualitätsleiter bei Pearl River Pianos, glaubt, dass das Geheimnis in der hohen Qualität von einfachen Arbeitsschritten liegt. Zu seiner Überraschung arbeiten viele talentierte junge Menschen in China gerne, lernen, gute Produkte herzustellen und sind stets bestrebt, besser zu werden. Video – https://www.youtube.com/watch?v=EvxpkwEY8RE Pressekontakt: Wang Kai +86-181-2201-5655 273586691@qq.com Original-Content von: Nanfang Media Group, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de