Paris (ots/PRNewswire) – DOTSCREEN (http://www.dotscreen.com/index.php?lang=en), der Spezialist für Multiscreen Video Anwendungen & Benutzerschnittstellen kündigte heute an, dass ihn Freesat zu seinem neuen Entwickler der Benutzerschnittstelle seiner nächsten Set-Top-Box für HbbTV (Hybrid broadcast broadband TV) gewählt hat. DOTSCREEN, mit Firmensitz in Paris, ist einer der erfahrensten Entwickler von HbbTV-Anwendungen. Das Unternehmen war bereits für Freenet TV in Deutschland und Fransat in Frankreich, zwei weitere wichtige Akteure in Europa, die HbbTV-Technologie verwenden, tätig. Weitere HbbTV-Kunden von DOTSCREEN sind TF1 und France Télévisions in Frankreich, SVT in Sweden, ERT in Griechenland und France 24 in Europa. Chandan Rajah, Direktor der Abteilung Technologie bei Freesat erklärt: „Unsere Zusammenarbeit mit DOTSCREEN hat sich zu einer sehr erfolgreichen Partnerschaft entwickelt, und die Arbeit dieses Unternehmens stellt einen Meilenstein des Erfolges unseres Produktangebotes Generation 3 dar. Wir sind DOTSCREEN dankbar für den Einsatz, den Professionalismus und das absolute Engagement, das sie an den Tag gelegt haben, um selbst unter größtem Druck zeitgerecht zu liefern. Freesat sieht DOTSCREEN als zentralen Partner seiner Erfolgsgeschichte an. Über DOTSCREEN: DOTSCREEN (http://www.dotscreen.com/index.php?lang=en) bietet das Design und die Entwicklung von Multiscreen-Anwendungen & Benutzerschnittstellen (für Smart TV, TV-Set-Top Box, Spielkonsolen, Smartphones, Tablets, Smartwatches, vernetzte Kühlschränke, etc.) sowie für bedeutende Medien-, Telekommunikation- und Elektronik-Gesellschaften (Disney, HBO, ESPN, Fox, Turner, CBS, Orange, Vodafone, Telefonica, Freenet, TF1, Beinsports, Mediaset…) an. Darüber hinaus bietet das Unternehmen seine eigenen Lizenzen für Standardbenutzerschnittstellen & Anwendungen (TV Everywhere, VOD/SVOD, EPG, Wetter, Radio, usw.) an. Über FREESAT: Freesat ist der Abonnement-freie Satellitendienst für digitales Fernsehen des Vereinigten Königreiches und bietet hochwertiges, aufzeichenbares digitales Fernsehen einschließlich der neuesten Sendedienste, z. B. Catch-up und Pay-as-you-go Dienste. Unsere Priorität ist es, den Zuschauern Inhalt, Auswahl und ausgezeichnete Leistung anzubieten. Zudem sind wir innovativ, ehrgeizig, und flexibel, egal ob es sich um neue Dienste auf unserer Plattform, um die Suche nach neuen Wegen, die Sender, die mit uns arbeiten, zu unterstützen oder darum geht, unsere Technologie Rundfunkveranstaltern in neuen Regionen anzubieten. Wir investieren unsere Gewinne wieder in unser Geschäft und verbessern damit das Nutzererlebnis unserer Kunden. Freesat, das im Jahr 2007 von BBC und ITV gegründet wurde, erreicht 2 Millionen Haushalte pro Woche und ist via TV und Set-Top-Box verfügbar. Unsere Kunden haben Zugang zu einer breiten Palette an Kanälen, die Unterhaltung, Nachrichten und Kinderprogramme sowie On-demand und Catch-up Favoriten, z. B. BBC iPlayer, ITV Hub, YouTube und Netflix anbieten. www.freesat.co.uk Logo – https://mma.prnewswire.com/media/975223/DOTSCREEN_Logo.jpg Original-Content von: DOTSCREEN, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de