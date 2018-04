Düsseldorf (ots) – Ihre Antrittsrede als Marketing Professorin hat Dr. Hilker am 5. April 2018 zum Thema: „Digital Marketing in der Mode Branche“ an der AMD Akademie in Düsseldorf gehalten, an der sie seit Sep. 2017 als Hochschullehrerin Mode-Marketing lehrt. Marketing Prof. Dr. Claudia Hilker an der AMD Düsseldorf Dr. Claudia Hilker hat sich 2017 für die Position als Marketing Professorin an der AMD Akademie für Mode und Design in Düsseldorf beworben. Sie hat das Berufungsverfahren erfolgreich absolviert und ihre Stelle als Hochschullehrerin Anfang September 2017 angenommen, um branchennahes Praxiswissen über Mode-Marketing an Studierende zu vermitteln. Akademischer Hintergrund von Dr. Claudia Hilker Ihren akademischen Hintergrund erwarb Dr. Claudia Hilker durch einen doppelten Studiengang. Im Magister-Studiengang studierte sie Deutsch, Literatur und Medienwissenschaften. Im Aufbaustudiengang studierte sie Betriebswirtschaftslehre, Marketing und Informationstechnologie. Als Zusatz-Ausbildung absolvierte sie in der Fakultät Psychologie eine Ausbildung in NLP (Neuro-Linguistische Programmierung). Sie erhielt ein DAAD-Stipendium für Creative Writing und E-Learning an der Universität Calgary (Kanada) und eine Auszeichnung für ihre Magister-Arbeit. Schwerpunkt: Digitale Marketing Kommunikation Nach dem Studium folgten direkt zwei Lehraufträge an der Uni Bielefeld. Seitdem hat sie nebenberuflich an Akademien und Hochschulen gelehrt. An der Technischen Fachhochschule Köln hat sie beispielsweise „Social Media Manager“ ausgebildet. Sie hat umfassendes Wissen über digitale Strategien für die Marketing-Kommunikation in Theorie und Praxis erworben, das sie nun als Professorin in Wissenschaft und Wirtschaft praxisnah vermittelt. Nebenberufliche Dissertation über Social Media Marketing In ihrer vierjährigen nebenberuflichen Promotion hat sie die Wirkungsweisen der digitalen Marketing-Kommunikation empirisch erforscht. Sie promovierte an der technischen Universität Bratislava (Slowakei) zum Thema: „Social Media Marketing am Beispiel der Versicherungsbranche“. Nach der Verteidigung der Dissertation folgten zahlreiche Publikationen in internationalen Fachzeitschriften zur modernen Kommunikationspolitik im Marketing-Management. Publikationen von Dr. Claudia Hilker über Digital Marketing Prof. Dr. Claudia Hilker hat als Bestseller-Autorin Fachbücher über Online Marketing veröffentlicht. Neben neun Fachbüchern über Online Marketing hat sie über 30 Buch-Beiträge und über 1.000 Blog-Beiträge geschrieben. Ihr aktuelles Fachbuch heißt: Content Marketing in der Praxis (2017). Die Dissertation von Dr. Hilker ist ebenfalls 2017 erschienen: Social-Media-Marketing am Beispiel der Versicherungsbranche. Zudem hat sie drei Fachbücher über Social Media Marketing veröffentlicht: Erfolgreiche Social-Media-Strategien für die Zukunft (2012), Social Media für Unternehmer (2010) und: „Web 2.0 in der Finanzbranche“ (mit Stefan Raake, 2010). Berufliche Erfahrungen von Dr. Claudia Hilker in Unternehmen So kann sie auf langjährige Berufserfahrungen zurückgreifen. Bei der Victoria-Versicherung (heute Ergo) hat sie als Internet-Projektleiterin die erste Website entwickelt. Bei der Internet-Agentur Behrens und Partner hat sie Online Marketing für Sparkassen durchgeführt. Bei OBI hat sie als Abteilungsleiterin für Innovationsmanagement Projekte für Online-Marketing geleitet. Bei Askuma hat sie als Marketing Direktor das Produkt-Marketing und die Presse-Arbeit geleitet. Existenzgründung: Hilker Consulting für digitale Marketing Kommunikation Dr. Claudia Hilker hat sich 2002 mit der Beratungsagentur „Hilker Consulting“ selbständig gemacht hat, um mit ihrem zehnköpfigen Team Unternehmen in der digitalen Marketing-Kommunikation zu begleiten. Dr. Hilker entwickelt Digital Marketing Strategien, um Ziele wie Kundengewinnung, Reputationsaufbau, Marken-Positionierung und Umsatzsteigerung zu erreichen. Die Maßnahmen sind beispielsweise: Content Marketing, Online Marketing, Social Media Marketing, Influencer Marketing und Inbound Marketing zur Leadgewinnung mit Marketing Automatisierung Tools. Beirat und Aufsichtsrat in Unternehmen zur Digitalisierung Als Aufsichtsrat und Beirat unterstützt Dr. Claudia Hilker die Digitalisierung von Unternehmen. Sie bringt ihre Kompetenzen als Marketing Professorin, ihre Erfahrungen als Unternehmerin sowie die Expertise aus vielen Change-Projekten ein. Als Beirat und Aufsichtsrat steuert sie digitale Veränderungsprozesse für eine zukunftsorientierte Unternehmensentwicklung. Sie unterstützt als Kontroll-Organ Projekte zur Digitalisierung auf der strategischen Ebene mit Analyse, Controlling und Planung und steht Inhabern, Investoren und Top-Managern als Sparringpartner zur Seite. Keynote-Speaker Dr. Claudia Hilker für Digital Marketing Als Speaker begeistert Dr. Claudia Hilker ihr Publikum mit Leidenschaft für Digital-Marketing mit Social Media, Influencer Marketing und Content-Marketing. Mit Kreativität und Humor präsentiert sie frische Ideen. Sie gewinnt ihre Teilnehmer mit interaktiven Vorträgen, inspiriert sie zu neuen Denk- und Handlungsweisen für zukunftsrelevante Themen. Sie hat mit Digital Marketing eine Online-Community mit über 30.000 Firmen-Kontakten aufgebaut und teilt online ihre Stories. Mehr dazu: www.hilker-consulting.de Pressekontakt: Hilker Consulting Prof. Dr. Claudia Hilker Berger Straße 23 40213 Düsseldorf Fon: 02 11 / 60 00 614 Mobil: 01 77 / 60 57 849 UST-IDNr.DE223125707 Original-Content von: Hilker Consulting, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de