Dr. Heiner Garg und Wolfgang Kubicki: Solides Ergebnis der Freien Demokraten in Niedersachsen – Zu den Landtagswahlen vom 16.10.2017 in Niedersachsen erklärt der Landesvorsitzende der FDP Schleswig-Holstein, Dr. Heiner Garg: „Stefan Birkner und seinem Team gratulieren wir ganz herzlich zum Einzug in den niedersächsischen Landtag.

Die seriöse Arbeit in den letzten Jahren sowie der engagierte Wahlkampf der niedersächsischen Freien Demokraten haben die Wählerinnen und Wähler heute mit einem soliden Ergebnis belohnt.“

Der stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP, Wolfgang Kubicki, erklärt: „Wir hätten uns mehr gewünscht, aber dennoch freue ich mich über das sehr solide Wahlergebnis der Freien Demokraten in Niedersachsen. Für die Anstrengungen des äußerst kurzen Wahlkampfes möchte ich mich bei allen Helferinnen und Helfern bedanken. Besonders erfreulich ist, dass die extremen Parteien wie AfD und Die Linke es anders als bei der Bundestagswahl heute schwer hatten Stimmen zu bekommen.“