Berlin (ots) – Eigenverantwortliche Sparer schließen ihre Vorsorgelücke ab sofort ganzheitlich über das digitale Vorsorge-Cockpit des Berliner Start-ups fairr.de. Mit dem kostenlosen Vorsorge-Cockpit bietet fairr.de in Deutschland erstmalig eine säulenübergreifende Rentenprognose auf der Basis tagesaktueller Daten aus privaten und betrieblichen Vorsorgeverträgen sowie der gesetzlichen Renteninformation. „Unsere Sparpläne und Versicherungen werden von unseren Kunden immer häufiger zu einer ganzheitlichen Vorsorge kombiniert. Das Vorsorge-Cockpit fügt sich nun nahtlos an die Komplettierung unseres Produktangebotes an und ermächtigt Nutzer dazu, ihre Vorsorge eigenverantwortlich zu managen“, erklärt Jens Jennissen, Gründer und Geschäftsführer von fairr.de. „Zwei Drittel der Deutschen kennen ihre künftigen Rentenansprüche nicht. Mehr als Konsens über die Notwendigkeit eines Online-Rentenkontos besteht bisher aber nicht. Sparer tappen bis heute im Dunkeln und schlagen sich mit nicht mehr zeitgemäßen und unverständlichen Renteninformationen herum“, konstatiert Dr. Alexander Kihm, Leiter der Produktentwicklung bei fairr.de. „Wir greifen dem Versprechen der Großen Koalition über die Einführung einer säulenübergreifenden Renteninformation nun vorweg und schaffen für Nutzer unseres Vorsorge-Cockpits ab sofort Klarheit über ihre Rente. Dabei stellen wir für unsere Kunden nicht nur den Überblick her, sondern ermöglichen ihnen auch die laufende Kontrolle und Optimierung ihrer Vorsorge.“ Das Einpflegen der gesetzlichen Rentenansprüche erfolgt automatisiert über eine semantische Dokumentenanalyse der Renteninformation, dazu genügt ein Foto oder Scan des Rentenbriefs. Im ersten Schritt zeigt das Vorsorge-Cockpit auf Grundlage dieser Daten und dem aktuellen Bruttoeinkommen die individuelle Rentenlücke auf. Mit Hilfe des Beitragsplaners optimieren Kunden die Beiträge ihre Sparpläne zielgenau und schließen ihre Rentenlücke. Änderungen der Sparbeiträge wirken sich dabei in Echtzeit auf die Rentenprognose aus, die sowohl brutto als auch netto ausgewiesen wird. Alle zukünftig anfallenden Steuerarten und Sozialabgaben sowie die zu erwartende Steuerlast werden hierbei berücksichtigt. Das Vorsorge-Cockpit setzt darüber hinaus auch den Benchmark für moderne Kundenportale. Neue Verträge schließen Nutzer ohne Medienbrüche direkt über das Cockpit ab. Formulare wie den Dauerzulagenantrag für Riester-Sparer unterzeichnen und übermitteln fairr.de-Kunden volldigital. Bei Fragen zu den Funktionen des Cockpits unterstützen Vorsorge-Experten via Live-Chat und Telefon. Bilder zum Vorsorge-Cockpit: https://www.fairr.de/presse/ Über fairr.de fairr.de ist das führende Start-up im Bereich Altersvorsorge. Kunden optimieren ihre Rente volldigital im Vorsorge-Cockpit über alle Säulen hinweg. Dazu werden Ansprüche aus gesetzlicher, betrieblicher sowie privater Altersvorsorge in Echtzeit mit dem persönlichen Rentenziel abgeglichen. Um ihre Rentenziele zu erreichen, investieren Kunden in die von fairr.de entwickelten Sparpläne, die leicht verständlich sind und darüber hinaus Steuervorteile und eine wissenschaftliche Geldanlage kombinieren. Pressekontakt: Alexander Hinz | +49 30 120 822 60 | presse@fairr.de | www.fairr.de/presse/ Original-Content von: Fairr.de GmbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de