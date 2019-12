Traditioneller Besuch - Generalprobe klappt: Nikolaus taucht zu den Fischen ab Tönning (dpa) - Die Generalprobe für den traditionellen Nikolaus-Besuch bei den Fischen hat geklappt: Umschwärmt von Haien, Rochen und Seewölfen ist der Mann mit weißem Rauschebart und Zipfelmütze mit einem Sack voller Leckereien in das 250.000 Liter-Aquarium im Multimar Wattforum hinabgetaucht. Dor

Radfahrer bei Sturz in Baugrube schwer verletzt Ein 58 Jahre alter Fahrradfahrer ist am Dienstag in Eutin in eine dreieinhalb Meter tiefe Baugrube gestürzt. Er wurde mit schweren Verletzungen in eine Lübecker Klinik gebracht. Die Grube befand sich nach Angaben der Polizei in einer mit Baken abgesperrten und mit Warnschildern versehenen Baustelle.

Europaministerin lehnt dänischen Wildschweinzaun ab Schleswig-Holsteins Europaministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) hat sich kritisch zum Wildschweinzaun an der dänisch-deutschen Grenze geäußert. Mit dem am Montag fertiggestellten rund 70 Kilometer langen Bauwerk will Dänemark die heimische Schweinezucht vor der Afrikanischen Schweinepest (ASP) sch

Architekt Ernst Barlach gestorben: Enkel des Bildhauers Der Architekt Ernst Barlach, ein Enkel des gleichnamigen Bildhauers, ist tot. Er sei am Montag in Ratzeburg nach langer Krankheit im Alter von 66 Jahren gestorben, teilte die Ernst Barlach Gesellschaft Hamburg am Dienstag mit. Als langjähriges Vorstandsmitglied habe Ernst Barlach die Arbeit der Gese

Schlag gegen Drogenkriminalität: Sechs Festnahmen Mit Durchsuchungen und Festnahmen sind Polizei und Staatsanwaltschaft gegen ein grenzüberschreitend agierendes Drogennetzwerk vorgegangen: Sechs Männer im Alter zwischen 26 und 45 Jahren wurden im Landkreis Havelland festgenommen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Gegen den 45-jährigen Hauptver

Motorrollerfahrer bei Sturz schwer verletzt: 3, 6 Promille Ein stark alkoholisierter Motorrollerfahrer hat sich bei einem Sturz in Bad Malente im Kreis Ostholstein schwer verletzt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 3, 6 Promille, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Fahrer hatte am Montag die Kontrolle über seinen Roller verloren und war g

Untersuchung nach Polizisten-Foto ausgeweitet Die Brandenburger Polizei hat ein Disziplinarverfahren gegen neun Polizisten wegen eines Fotos vor dem Spruch "Stoppt Ende Gelände!" in Cottbus ausgeweitet. Nach Angaben der Behörde vom Dienstag geht es nun um ein weiteres Foto, das die Buchstaben "DC!" und ein Krebs-Symbol auf der Mauer zeigt. Das

Neue Politische Theologie: Theologe Johann Baptist Metz gestorben Münster (dpa) - Es war in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs. Der 16-jährige Johann Baptist Metz irrte mit einer Meldung durch die Nacht zum Gefechtsstand. Als er am nächsten Morgen zu seiner Kompanie zurückkam, fand er "nur Tote, lauter Tote, überrollt von einem kombinierten Jagdbomber- und P

Kenia-Koalition will kleine Schulen in Brandenburg erhalten Die rot-schwarz-grüne Koalition in Brandenburg plant, kleinere Schulen vor allem auf dem Land vor der Schließung zu bewahren. Das Ziel sei, landesweit weiterhin gute Bildungsangebote in Wohnortnähe anzubieten, heißt es in einem Antrag der Fraktionen von SPD, CDU und Grünen für die Landtagssitzung in