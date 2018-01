Es war an der Zeit: Jetzt wurde vom Berufsverband der Rechtsjournalisten e.V. in Berlin, ein umfangreiches eBook zum Thema Internet und der “Störerhaftung für Eltern” veröffentlicht. Das Internet gehört heute zum Alltag fast jeden Menschens dazu. Kinder lernen meist schon früh mit einem Computer, Tablet oder Smartphone umzugehen. Um der Frage nachzugehen, inwiefern Eltern für rechtliche Verstöße ihrer Kinder im Netz haften, hat der Berufsverband erst kürzlich unser eBook zum Thema “Störerhaftung für Eltern” veröffentlicht. Über Filessharing berichtete hier-luebeck.de hier.In dem eBook werden u.a. die folgenden Aspekte detailliert durchleuchtet:

Was bedeutet Störerhaftung genau?

Was ist Filesharing eigentlich?

BGH-Urteil: Wann die Störerhaftung Eltern betrifft

Das kostenfreie eBook finden Sie unter https://www.filesharingabmahnung.de/stoererhaftung-eltern/.

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, liebe Eltern: Sie sollten sich weiterführend informieren, damit Sie und Ihre Kinder nicht ungewollt in die „Falle Internet“ tappen.

