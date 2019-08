– MOU unterzeichnet – Unternehmen wollen gemeinsam integrierte digitale Dienstleistungen und Cybersecurity-Lösungen für Verteidigungs-Sektor und Energie-Infrastrukturen bereitstellen – Kooperation in der gesamten Balkan-Region geplant Dubai, Vae (ots/PRNewswire) – Gemeinsam für integrierte digitale Lösungen und für mehr Cybersicherheit: Ecolog International, ein führender globaler Lösungsanbieter von integrierten Diestleistungen, Technologie, Logistik und Umweltlösungen und die Dynology Corporation, ein führender Anbieter von IT-Dienstleistungen und Cybersicherheitslösungen, haben eine strategische Absichtserklärung zum Ausbau der Zusammenarbeit bei integrierten digitalen und Cybersicherheitslösungen für den Verteidigungssektor und die Energieinfrastruktur in Mazedonien und auf dem Balkan unterzeichnet. Laut der Absichtserklärung werden die Unternehmen ihre Kräfte bündeln, um integrierte Sicherheitslösungen, Cybersicherheitsdienstleistungen und End-to-End-Implementierungsprogramme mit Schwerpunkt auf der Identifizierung und Minderung von Risiken und der Verbesserung der Infrastruktur im Verteidigungs- sowie im Energie- und Kohlenwasserstoffsektor anzubietenw. Ali Vezvaei, Chief Executive Officer von Ecolog International, über das Abkommen: “ In einer Welt, in der wir auf der einen Seite allgemeine Vernetzung und Integration haben und auf der anderen Seite zunehmende Komplexitäten und Konflikte, ist der Schutz kritischer Infrastrukturen im Verteidigungs- und Energiesektor von ausschlaggebender Bedeutung für alle Länder. Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit mit der Dynology Corporation auszubauen, um unseren Kunden zu helfen, den Risiken auf integrierte und nachhaltige Weise zu begegnen“ John Lord, President der Dynology Corporation: „Die Dynology Corporation ist schon viele Jahre für das US-Verteidigungsministerium und den gewerblichen Sektor tätig. Unser Ziel ist es, die Sicherheit der gesamten Infrastruktur und insbesondere die Cybersicherheit für unsere internationalen Kunden zu erhöhen. In diesem Zusammenhang sind wir sehr froh über die Zusammenarbeit mit Ecolog International.“ Über Ecolog International Ecolog ist ein weltweit führender Spezialdienstleister, der Logistik, technische Planung, Facility Management, und Umweltdienstleistungen bündelt und als integrierte Lösungen aus einer Hand anbietet. Zu den Kunden von Ecolog zählen Regierungen und Streitkräfte, humanitäre Organisationen und gewerbliche Kunden in den Geschäftsfeldern Öl & Gas sowie Bergbau. Ecolog realisiert außerdem schlüsselfertig individuell geplante Energie- und Infrastrukturprojekte. Das vor fast zwei Jahrzehnten gegründete Unternehmen hat mehr als 1.100 Projekte durchgeführt, ist in 36 Ländern tätig und bringt einen Pool von fast 12.000 engagieren Mitarbeitern an mehr als 150 Standorten auf der ganzen Welt zum Einsatz. Über die Dynology Corporation Die 1999 gegründete Dynology Corporation bietet ein erfahrendes Geschäftsführungsteam und eine engagierte Mitarbeiterschaft, die sich darauf konzentrieren, komplexe Probleme zu lösen und dabei den Bereich des Möglichen zu erweitern, mit einer Leidenschaft für die Stärkung der nationalen Sicherheit und der Lieferung hochmoderner Technologien an unseren nationalen, gewerblichen und internationalen Kunden. Über Jones Group International Mit einem Fokus auf internationale Politik, nationale Sicherheit und globale Wettbewerbsfähigkeit ist Jones Group International einzigartig in seiner Fähigkeit, die Dynamiken einer sich schnell wandelnden Welt zu verstehen und zu erfassen, wie die Komplexitäten unserer Zeit eine engere Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und privaten Sektor sowohl auf nationaler als auch internationaler Ebene erfordern. Unsere Fähigkeit, den Erfolg unserer Kunden sicherzustellen, entspringt langjährigen Beziehungen auf der ganzen Welt, höchster Professionalität, umfangreicher Erfahrung und einer nachweislichen Fähigkeit, in den komplexesten geschäftlichen. Pressekontakt: +971-(0)4-299-4500 press@ecolog-international.com Original-Content von: Ecolog International, übermittelt durch news aktuell

