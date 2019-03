Berlin (ots) – Sehr geehrte Damen und Herren, zu einer Pressekonferenz zur Vorstellung der Ergebnisse eines verfassungsrechtlichen Gutachtens zum Thema „Erstreckung von Tarifverträgen in der Pflege“ von Prof. Dr. Dr. Udo Di Fabio laden wir Sie herzlich ein. An diesem Termin werden Prof. Dr. Dr. Udo Di Fabio Richter des Bundesverfassungsgerichts a.D. (Zweiter Senat) und Rainer Brüderle Bundesminister a.D., Präsident bpa Arbeitgeberverband e.V. zu dem Gutachten sowie zu dessen rechtlichen und politischen Einordnung Stellung nehmen. Das Gutachten befasst sich schwerpunktmäßig mit der Allgemeinverbindlicherklärung von Tarifverträgen in der Altenpflege. Die Pressekonferenz findet statt am Mittwoch, 27. März 2019 um 12 Uhr in Haus der Bundespressekonferenz, Tagungszentrum, Raum 1+2, Schiffbauerdamm 40 10117 Berlin Um Anmeldung wird per E-Mail an presse@bpa-arbeitgeberverband.de bis 26.3.2019 gebeten. Für Rückfragen: Olaf Bentlage Tel. 0173 / 7445529 Mit freundlichen Grüßen Dr. Sven Halldorn Geschäftsführer Der bpa Arbeitgeberverband e. V. wurde 2015 von 200 Einrichtungen und Diensten der privaten Arbeitgeber in der Altenpflege, Behinderten-, Kinder- und Jugendhilfe gegründet. Mitglieder des bpa Arbeitgeberverbands sind sowohl kleine als auch mittlere und große Betriebe. Mittlerweile vertritt der Verband die tarif- und arbeitsmarktpolitischen Interessen von über 3.400 Mitgliedern, die rund 170.000 Mitarbeiter beschäftigen. +++ Folgen Sie uns auf Twitter unter https://twitter.com Pressekontakt: Für Rückfragen: Olaf Bentlage Tel. 0173 / 7445529 Original-Content von: bpa Arbeitgeberverband, übermittelt durch news aktuell

