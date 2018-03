Berlin (ots) – Liebe Kolleginnen und Kollegen, wer Fehler vermeiden will, muss wissen, wo sie passieren. Die Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen bei den Ärztekammern gehören zu den wenigen Einrichtungen im deutschen Gesundheitswesen, die genaue Daten zu Art und Häufigkeit ärztlicher Behandlungsfehler erfassen. Ziel der statistischen Erhebung ist es, Fehlerhäufigkeiten zu erkennen, Fehlerursachen auszuwerten und gezielte Strategien zur Fehlervermeidung zu entwickeln. Wir möchten Ihnen die aktuelle Behandlungsfehlerstatistik der Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen für das Jahr 2017 vorstellen. Darüber hinaus wollen wir Ihnen anhand konkreter Schilderungen aus der anwaltlichen Praxis sowie aus Sicht einer Schlichtungsstelle darlegen, welche Möglichkeiten diese Einrichtungen zur außergerichtlichen Streitbeilegung sowohl für Patienten als auch für Ärzte im Fall eines vermuteten Behandlungsfehlers bieten. Sie sind herzlich eingeladen zur Pressekonferenz am: Mittwoch, 04.04.2018 um: 10.00 Uhr Ort: Haus der Bundespressekonferenz Raum 1/ 2 Schiffbauerdamm 40 10117 Berlin-Mitte Ihre Gesprächspartner sind: – Dr. Andreas Crusius, Präsident der Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern und Vorsitzender der Ständigen Konferenz der Gutachterkommissionen und Schlichtungsstellen – Prof. Dr. Walter Schaffartzik, Vorsitzender der Schlichtungsstelle für Arzthaftpflichtfragen der norddeutschen Ärztekammern – Frau Kerstin Kols, Ass. jur., Geschäftsführerin der Schlichtungsstelle für Arzthaftpflichtfragen der norddeutschen Ärztekammern – Rechtsanwalt Uwe Brocks, Fachanwalt für Medizinrecht Bitte teilen Sie uns per E-Mail (presse@baek.de) mit, ob Ihnen eine Teilnahme an unserer Pressekonferenz möglich ist. Pressekontakt: Bundesärztekammer Stabsbereich Politik und Kommunikation Herbert-Lewin-Platz 1 10623 Berlin Tel. 030-400456700 Fax. 030-400456707 presse@baek.de www.baek.de Original-Content von: Bundesärztekammer, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de