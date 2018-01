Wiesbaden (ots) – am Freitag, den 26. Januar 2018 im Haus der Bundespressekonferenz, Tagungszentrum Raum III + IV Schiffbauerdamm 40, 10117 Berlin Beginn: 10:00 Uhr Mitwirkende: -Dr. Georg Thiel, Bundeswahlleiter und Präsident des Statistischen Bundesamtes -Karina Schorn, Leiterin des Büros des Bundeswahlleiters -Kevin Kobold, Mitarbeiter im Büro des Bundeswahlleiters -Klaus Pötzsch, Pressesprecher des Bundeswahlleiters Mit der repräsentativen Wahlstatistik zur Bundestagswahl 2017 legt das Statistische Bundesamt nun zum insgesamt 16. Mal eine Analyse des Wahlverhaltens vor. Für die Stichprobe wurden gut 2 750 Wahlbezirke ausgewählt, in denen 2,2 Millionen Personen wahlberechtigt waren. In der Pressekonferenz informieren wir Sie unter anderem über folgende Ergebnisse: -Welche Unterschiede in der Wahlbeteiligung gab es zwischen Männern und Frauen, Älteren und Jüngeren oder Ost- und Westdeutschen? -Wie haben die verschiedenen Altersgruppen ihre Stimmen auf die Parteien verteilt? Haben Männer und Frauen unterschiedlich gewählt? -Wie ist die Wählerschaft der Parteien strukturiert? In welchen Parteien dominieren beispielsweise ältere Wähler, in welchen eher jüngere? Wir bitten um Terminvormerkung bis 22. Januar 2018. Klaus Pötzsch, Statistisches Bundesamt, Pressestelle des Bundeswahlleiters, Tel.: (0611) 75-2376 Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an: Der Bundeswahlleiter Pressestelle Telefon: +49 611-75 34 44 E-Mail: pressestelle@bundeswahlleiter.de Original-Content von: Der Bundeswahlleiter, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de