Wuppertal/Nürnberg (ots) – „Taste Fair Africa“: So heißt das neue Sortiment speziell für den bio und fairen Fachhandel, das das Fair Handelsunternehmen GEPA auf der Internationalen BIOFACH-Messe in Nürnberg vorstellt. Die GEPA möchte mit fair gehandelten Produkten aus Afrika den Schwerpunkt besonders auf diesen vielfältigen Kontinent legen. Gleichzeitig wollen wir auch zeigen, wie wichtig der bio und faire Fachhandel bei der Vermittlung von Werten wie Fairer Handel und Bio-Anbau ist. Zusammen mit unseren Podiumsgästen spiegeln wir die ganze Kette derer, die sich für Fairen Handel mit und in Afrika engagieren – von den Menschen in den Anbauländern über die GEPA zum Handel bis zur Konsument/-in. Beispielsweise macht Stanley Maniragaba, Betriebsleiter unseres Kaffeepartners ACPCU aus Uganda, die Bedeutung fairen Bio-Kaffees deutlich. Und GEPA-Schokoladenbotschafterin Celia Sasic mit Wurzeln in Kamerun und Frankreich erzählt aus Sicht einer Verbraucherin, warum ihr fair gehandelte Bio-Schokolade am Herzen liegt. Wir laden Sie daher herzlich ein zu unserer Pressekonferenz: am Donnerstag, 15. Februar, um 13.30 Uhr Messezentrum Nürnberg, NCC Ost Raum Stockholm, Ebene 2 www.biofach.de Fototermin um 15 Uhr am GEPA-Stand, Halle 6/6-326 Ihre Gesprächspartner: Dr. Peter Schaumberger, Geschäftsführer Marke und Vertrieb, GEPA Stanley Maniragaba, Betriebsleiter Kaffeegenossenschaft ACPCU, Uganda Gifty Rosetta Amo Antwi, Geschäftsführerin Weltladen Unterwegs, Mainz Michael Radau, Vorstandsvorsitzender SuperBioMarkt AG, Münster Celia Sasic, GEPA-Schokoladenbotschafterin und Europas Fußballerin des Jahres 2015 Wir freuen uns über Ihr Kommen, Barbara Schimmelpfennig Pressesprecherin GEPA – The Fair Trade Company Pressekontakt: GEPA – The Fair Trade Company Barbara Schimmelpfennig Pressesprecherin 0202 – 266 83 60 presse@gepa.de Original-Content von: GEPA mbH, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de