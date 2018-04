Sao Paulo (ots/PRNewswire) – G5|Evercore und Pinheiro Neto Advogados möchten alle Anleihegläubiger von Odebrecht Finance Ltd. zu einer Telefonkonferenz einladen, bei der wir den Verzug der Zinszahlung für die Unternehmensanleihen über (i) 8,25 % mit Fälligkeit 2018 und über (ii) 4,375 % mit Fälligkeit 2025 erörtern werden. Während der Telefonkonferenz werden G5|Evercore und Pinheiro Neto Advogados ebenfalls Vorschläge für das weitere Vorgehen diskutieren. Die Telefonkonferenz wird am Mittwoch, den 2. Mai 2018, um 13.30 Uhr US-Ostküstenzeit / 14.30 Uhr São Paulo Ortszeit / 18.30 Uhr Londoner Ortszeit stattfinden. Die auf Englisch gehaltene Telefonkonferenz wird eine Präsentation umfassen, gefolgt von einer Frage- und Antwortsitzung. Moderatoren der Telefonkonferenz sind: Corrado Varoli (G5|Evercore – CEO) Nathaniel Wendling (G5|Evercore – Head of Advisory) Giuliano Colombo (Pinheiro Neto – Senior Partner) Für Zugang zu den bei der Konferenz präsentierten Materialien senden Sie bitte eine Anfrage an odebrecht@g5evercore.com und ein Link wird für Sie bereitgestellt. Um an der Telefonkonferenz teilzunehmen, wählen Sie bitte die folgenden Telefonnummern: UK +44 203 051 6929 USA +1 646 843 6054 BRA + 55 11 2188 0155 Zugangscode: G5 Evercore Für weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an das Team von G5|Evercore per E-Mail unter odebrecht@g5evercore.com Original-Content von: G5|Evercore, übermittelt durch news aktuell

Quelle: presseportal.de